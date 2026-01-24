WRC 2026

Rallye Monte Carlo 2026: Evans accorcia su Solberg, sorpresa Fontana nella SS14

1 ora fa - La cronaca e i risultati dell'ultima giornata del Rallye Monte Carlo

Il gallese prova a riaprire la lotta per la vittoria, clamorosa vittoria di prova per il giovane italiano
La domenica del Rallye Monte Carlo 2026 è iniziata con il primo passaggio sulle due prove odierne, caratterizzate ancora dalla presenza di neve, fango e ghiaccio. Le condizioni mutevoli dell'asfalto sono alla base di un risultato clamoroso nella SS14 che ha aperto le danze, dove il miglior tempo è stato realizzato addirittura dal nostro Matteo Fontana su Ford Fiesta Rally3, bravissimo a sfruttare al meglio una strada divenuta più veloce rispetto al passaggio delle prime vetture. Nella stessa prova, secondo tempo per la Lancia Ypsilon di Yohan Rossel, mentre tra le Rally1 i più veloci sono stati Elfyn Evans e Adrien Fourmaux.

I due sono anche i principali protagonisti nella lotta per la vittoria della Super Sunday, obiettivo al quale non punta Oliver Solberg. Lo svedese sta badando a gestire il vantaggio su Evans, ma non senza rischi: nel corso della SS15, con salita e discesa al Col de Turini, si è girato in un tornante, perdendo una dozzina di secondi. Il miglior tempo è stato di Evans che ha definitivamente staccato Sebastien Ogier nella lotta per il secondo posto e prova a impensierire Solberg, ancora distante 42 secondi.

Primo passaggio sul Turini pieno di problemi per Thierry Neuville, subito costretto a fermarsi per cambiare una ruota per una foratura. Al belga restano ancora 43 secondi di margine su Jon Armstrong, sempre positivo in questo suo esordio con la Ford Puma Rally1. Ritiro per problemi meccanici invece per la vettura gemella di Gregoire Munster che occupava l'ottava posizione. Nel WRC2, Leo Rossel saldamente leader, alle sue spalle Roberto Daprà ha ripreso il secondo posto su Eric Camilli. Alle 11:09 la penultima speciale, poi ritorno al Turini dove dalle 13:15 si terrà la Power Stage finale.

RALLYE MONTE CARLO 2026,  CLASSIFICA DOPO SS15

Pos Pilota Auto Distacco
1 Oliver Solberg Toyota 3:54:04.2
2 Elfyn Evans Toyota +42.0
3 Sebastien Ogier Toyota +1:37.8
4 Adrien Fourmaux Hyundai +5:53.1
5 Thierry Neuville Hyundai +9:39.8
6 Jon Armstrong Ford +10:23.5
7 Leo Rossel Citroen +11:17.1
8 Takamoto Katsuta Toyota +12:12.3
9 Roberto Daprà Skoda +13:13.6
10 Eric Camilli Skoda +13:19.5

RALLYE MONTE CARLO 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Ultima giornata di un epico Rallye Monte Carlo 2026 che si preannuncia anch'essa assolutamente memorabile: sono quattro le prove speciali in programma, con ancora tanta neve fresca lungo i percorsi. Nelle SS15 e SS17 - quest'ultima valida anche come Power Stage - si affronterà il mitico Col de Turini lungo il tracciato storico. Oliver Solberg riparte con un margine di quasi un minuto su Elfyn Evans ma, come hanno dimostrato le precedenti giornate, ogni minimo errore può avere conseguente pesantissime.  

ProvaNomeLunghezzaOra locale
SS14 Col de Braus / La Cabanette 1 12.50 km 08:05
SS15 La Bollène-Vésubie / Moulinet 1 23.45 km 09:35
SS16 Col de Braus / La Cabanette 2 12.50 km 11:09
SS17 La Bollène-Vésubie / Moulinet 2 23.45 km 13:15
