Safari Rally Kenya 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

Due prove speciali aprono la contesa al Safari Rally: Neuville svetta nello shakedown
Il Safari Rally Kenya 2026 si apre con un giovedì subito intenso. Dopo lo shakedown del mattino, in cui il miglior tempo è stato realizzato da Thierry Neuville davanti a Oliver Solberg, per gli equipaggi è ancora più chiaro come le forti piogge dei giorni scorsi renderanno queste giornate davvero complicate. Il via sarà nel pomeriggio, con i 24 km della Camp Moran che, come sempre, sarà una delle speciali più impegnative del weekend. A seguire la più breve Mzabibu: entrambe verranno poi affrontate anche domani, in una giornata con ben otto prove in programma.
SAFARI RALLY KENYA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SS1
|Camp Moran 1
|24.35 km
|16:05
|14:05
|SS2
|Mzabibu 1
|8.86 km
|17:43
|15:43
12/03/2026
