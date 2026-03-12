WRC 2026

Safari Rally Kenya 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

Avatar di Luca Manacorda, il 12/03/26

55 minuti fa - La cronaca e i risultati della prima giornata del Safari Rally Kenya

Due prove speciali aprono la contesa al Safari Rally: Neuville svetta nello shakedown
Il Safari Rally Kenya 2026 si apre con un giovedì subito intenso. Dopo lo shakedown del mattino, in cui il miglior tempo è stato realizzato da Thierry Neuville davanti a Oliver Solberg, per gli equipaggi è ancora più chiaro come le forti piogge dei giorni scorsi renderanno queste giornate davvero complicate. Il via sarà nel pomeriggio, con i 24 km della Camp Moran che, come sempre, sarà una delle speciali più impegnative del weekend. A seguire la più breve Mzabibu: entrambe verranno poi affrontate anche domani, in una giornata con ben otto prove in programma.

SAFARI RALLY KENYA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova

Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS1 Camp Moran 1 24.35 km 16:05 14:05
SS2 Mzabibu 1 8.86 km 17:43 15:43
WRC 2026