Safari Rally Kenya 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

Il Safari Rally Kenya 2026 si apre con un giovedì subito intenso. Dopo lo shakedown del mattino, in cui il miglior tempo è stato realizzato da Thierry Neuville davanti a Oliver Solberg, per gli equipaggi è ancora più chiaro come le forti piogge dei giorni scorsi renderanno queste giornate davvero complicate. Il via sarà nel pomeriggio, con i 24 km della Camp Moran che, come sempre, sarà una delle speciali più impegnative del weekend. A seguire la più breve Mzabibu: entrambe verranno poi affrontate anche domani, in una giornata con ben otto prove in programma.

SAFARI RALLY KENYA 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 Camp Moran 1 24.35 km 16:05 14:05 SS2 Mzabibu 1 8.86 km 17:43 15:43

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/03/2026