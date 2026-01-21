Rallye Monte Carlo 2026: Katsuta vola nello shakedown, rischio per Neuville! - VIDEO

Il Mondiale WRC 2026 è pronto a partire con il tradizionale e iconico appuntamento del Rallye Monte Carlo. Come spesso accade, il giovedì riserva già un programma interessante: si parte poco prima del tramonto con la Toudon-Saint Antonin, subito una delle prove più complicate di questa edizione che metterà in chiaro fin dai primi riscontri cronometrici chi saranno i protagonisti di questo fine settimana. Con il buio a rendere tutto ancora più insidioso e scenografico si svolgeranno poi le successive due speciali, per un totale di giornata superiore ai 60 km cronometrati.

Shakedown: Toyota parte forte, che rischio per Neuville!

Intanto nel pomeriggio di mercoledì si è svolto, sotto un cielo sereno ma con temperature piuttosto basse, lo shakedown: le Toyota hanno dominato, con Takamoto Katsuta in evidenza che ha realizzato il miglior tempo precedendo di poco più di un secondo il campione in carica Sebastien Ogier. Subito un brivido per Thierry Neuville: il belga, che al pari di Adrien Fourmaux ha scelto di sacrificare la performance preferendo cercare il feeling con le gomme chiodate, ha colpito un terrapieno nel corso del secondo passaggio, danneggiando la sospensione anteriore destra. Qui sotto il video:

RALLYE MONTE CARLO 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale SS1 Toudon / Saint-Antonin 21.90 km 16:05 SS2 Esclangon / Seyne-les-Alpes 23.80 km 18:35 SS3 Vaumeilh / Claret 1 15.06 km 20:35

