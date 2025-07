Rally Estonia 2025: programma e aggiornamenti ultima giornata

L'ultima giornata del Rally Estonia 2025 prevede solo tre speciali, con un solo passaggio sugli 11 km della Hellenurme seguito da due prove sui 24 km della Kaariku, di cui il secondo valido come Power Stage. Per Oliver Solberg il sorprendente primo successo in carriera è vicino, ma non potrà alzare troppo la guardia considerando che le Hyundai di Ott Tanak e Thierry Neuville continueranno a spingere forte: l'estone forse non vincerà davanti al suo pubblico, ma ha nel mirino il sorpasso su Elfyn Evans in testa alla classifica del mondiale grazie ai punti extra della domenica.

WRC RALLY ESTONIA 2025, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS18 Hellenurme 11.79 km 09:39 08:39 SS19 Kääriku 1 24.2 km 10:35 09:35 SS20 Wolf Powerstage Kääriku 2 24.2 km 13:15 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/07/2025