Rally Estonia 2025: programma e aggiornamenti seconda giornata

Il sabato del Rally Estonia 2025 si annuncia come la giornata chiave per indirizzare l'esito della competizione con i suoi 126 km cronometrati distribuiti su 9 speciali. Il giro del mattino prevede due passaggi sulle prove più lunghe di oggi, la Raanitsa di 21 km e la Kanepi di 17, mentre nel pomeriggio si affrontano per due volte due percorsi di 11 km prima del ritorno sulla prova spettacolo già affrontata giovedì sera. Oliver Solberg dovrà dimostrare di saper reggere la pressione, dopo lo splendido venerdì che lo ha portato in cima alla classifica. Alle sue spalle proveranno a recuperare le Hyundai di Ott Tanak e Thierry Neuville, mentre sarà interessante capire se Kalle Rovanpera riuscirà a venire a capo dei problemi di feeling con le gomme che lo hanno rallentato per rientrare così nella lotta per la vittoria, o se dovrà guardarsi le spalle in particolare da Adrien Fourmaux.

WRC RALLY ESTONIA 2025, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS9 Raanitsa 1 21.45 km 08:23 07:23 SS10 Kanepi 1 17.43 km 09:16 08:16 SS11 Raanitsa 2 21.45 km 10:54 09:54 SS12 Kanepi 2 17.43 km 11:47 10:47 SS13 Otepää 1 11.15 km 15:05 14:05 SS14 Karaski 1 11.97 km 16:00 15:00 SS15 Otepää 2 11.15 km 17:35 16:35 SS16 Karaski 2 11.97 km 18:30 17:30 SS17 Tartu vald 2 1.76 km 19:51 18:51

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/07/2025