Rally Estonia 2025: Rovanpera cerca il poker, occhi puntati su Tanak e Solberg

Il Campionato del Mondo Rally FIA entra nella sua seconda metà stagionale con il ritorno di uno degli appuntamenti più veloci del calendario, il Rally Estonia, in programma dopo un anno di assenza dalla massima serie. Rientrata nel WRC dopo la parentesi 2024 nel FIA European Rally Championship, la gara baltica segna il settimo appuntamento della stagione 2025 e, dopo la fase sui polverosi percorsi del Sud Europa, apre quella dei velocissimi sterrati del Nord Europa.

Al via dell’evento, il leader della classifica Elfyn Evans arriva con un margine di soli 12 punti su Ott Tänak, padrone di casa e tra i principali rivali per il titolo. La lotta iridata entra così in una fase decisiva proprio sulle strade che l’estone conosce meglio di chiunque altro. Attenzione a Kalle Rovanperä: il finlandese ha bisogno di un risultato di prestigio per rilanciare le sue speranze di titolo e l'appuntamento estone capita nel momento giusto per lui. C'è molta curiosità per la prestazione di Oliver Solberg: il figlio di Petter, iridato WRC 2003, torna nella massima categoria al volante della Toyota GR Yaris, per un campo partenti che vede 11 Rally1 al via.

Un rally giovane ma già iconico

Introdotto nel calendario WRC nel 2020 come misura straordinaria durante la pandemia di Covid-19, il Rally Estonia si è rapidamente affermato come uno degli eventi più spettacolari del campionato. La sua reputazione si è consolidata nel corso degli anni, grazie a un tracciato che, pur ricordando quello della vicina Finlandia per la velocità, si distingue per le sue caratteristiche specifiche: strade più larghe, fondi sabbiosi e creste per lo più artificiali.

WRC 2023, Rally Estonia: Thierry Neuville (Hyundai)

Le prove speciali offrono superfici generalmente lisce al primo passaggio, ma tendono a deteriorarsi rapidamente al secondo, creando profonde carreggiate. La precisione e la fiducia nel mezzo meccanico diventano quindi fattori determinanti. A rendere il tutto più complesso ci sono brevi tratti asfaltati che impongono ai piloti rapidi adattamenti di guida.

Il programma prevede giovedì mattina lo shakedown, seguito alla sera da una prova spettacolo che aprirà la contesa. Venerdì sette prove speciali, tra cui la Peipsiääre che con i suoi 24,3 km è la più lunga di quest'anno, per oltre 120 km cronometrati. Sabato giornata regina con nove speciali con due giri differenti tra mattina e pomeriggio per quasi 126 km di speciali. Domenica finale con tre prove e 60 km totali, di cui 48 sui due passaggi sulla Kaariku che sarà anche teatro della Power Stage.

I numeri di Rovanperä

Il nome più legato al Rally Estonia negli ultimi anni è senza dubbio quello di Kalle Rovanperä. Il due volte campione del mondo ha vinto le ultime tre edizioni valide per il WRC, conquistando qui il suo primo successo in carriera nel 2021 – diventando il più giovane vincitore nella storia del campionato – e dominando l'edizione del 2023 con 15 successi su 21 prove disputate. L’unica annata senza vittoria in Estonia per il pilota finlandese risale al 2020, suo campionato d'esordio nel WRC, quando a trionfare fu il padrone di casa Tänak.

WRC 2023, Rally Estonia: Kalle Rovanpera (Toyota)

Un test chiave per la corsa al titolo

Con il Rally Estonia si apre un mini ciclo di gare su terra ad alta velocità che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti del campionato. Evans, fin qui costante nel rendimento, dovrà affrontare la pressione del pubblico locale tutto schierato per Tänak - gasato dal successo autoritario in Grecia - oltre alla concorrenza di un Rovanperä sempre competitivo su questo tipo di fondo. Non ci sarà Sebastien Ogier, con Toyota che completa il suo quintetto con Sami Pajari, Takamoto Katsuta e il già citato Solberg. Per Hyundai, oltre a Tanak, motivazioni diverse per gli altri due piloti: Adrien Fourmaux è galvanizzato dal podio in Grecia, mentre Thierry Neuville cerca ancora il risultato che dia una svolta alla sua stagione. In cerca di una prestazione positiva il team M-Sport che schiera accanto a Gregoire Munster e Joshua McErlean l'atteso Martins Sesks (qui sotto la nuova livrea).

Curiosità anche per quello che accadrà nel WRC2: con Solberg impossibilitato a difendere la prima posizione per via dell'irrinunciabile chiamata di Toyota, i suoi principali rivali Yohan Rossel e Gus Greensmith hanno accettato un patto tra gentiluomini e a loro volta non saranno presenti in Estonia. La lotta per la vittoria dovrebbe vedere protagonisti i piloti baltici, tra cui i finlandesi Roope Korhonen, Lauri Joona e Mikko Heikkila e i padroni di casa Robert Virves e Romet Jurgenson. Proverà a trovare punti importanti anche Nikolay Gryazin.

Rally Estonia 2025: prove speciali e orari

Giovedì 17 luglio

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 VISIT ESTONIA Tartu vald 1 1.76 km 20:05 19:05 Venerdì 18 luglio Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Peipsiääre 1 24.35 km 09:16 08:16 SS3 Mustvee 1 11.37 km 10:09 09:09 SS4 Peipsiääre 2 24.35 km 11:53 10:53 SS5 Mustvee 2 11.37 km 12:46 11:46 SS6 Kambja 1 23.74 km 15:44 14:44 SS7 Kambja 2 23.74 km 18:04 17:04 SS8 Elva linn 1.72 km 19:15 18:15 Sabato 19 luglio Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS9 Raanitsa 1 21.45 km 08:23 07:23 SS10 Kanepi 1 17.43 km 09:16 08:16 SS11 Raanitsa 2 21.45 km 10:54 09:54 SS12 Kanepi 2 17.43 km 11:47 10:47 SS13 Otepää 1 11.15 km 15:05 14:05 SS14 Karaski 1 11.97 km 16:00 15:00 SS15 Otepää 2 11.15 km 17:35 16:35 SS16 Karaski 2 11.97 km 18:30 17:30 SS17 Tartu vald 2 1.76 km 19:51 18:51 Domenica 20 luglio Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS18 Hellenurme 11.79 km 09:39 08:39 SS19 Kääriku 1 24.2 km 10:35 09:35 SS20 Wolf Powerstage Kääriku 2 24.2 km 13:15 12:15

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/07/2025