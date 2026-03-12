Safari Rally Kenya 2026: dopo la pioggia, Ogier inizia forte il venerdì

- 12/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Solberg domina il giovedì con l'aiuto della pioggia
Ancora pioggia protagonista al Safari Rally Kenya 2026. Le precipitazioni della notte hanno costretto la direzione gara a cancellare il secondo passaggio sulla Camp Moran, già teatro giovedì della SS1 disputata sotto un acquazzone. Il venerdì è dunque scattato con la SS4, prova disputata su terreno asciutto che ha visto Sebastien Ogier realizzare il miglior tempo e dare inizio al suo tentativo di rimonta dopo aver perso oltre un minuto ieri. Sfruttando la miglior posizione di partenza, il nove volte iridato ha recuperato oltre 15 secondi sia a Oliver Solberg sia a Elfyn Evans, protandosi a 48 secondi dallo svedese ancora leader della generale.
Times for SS4 at @SafariRallyWRC ⏱️— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) March 13, 2026
1️⃣ @SebOgier 14:18.9
2️⃣ @SamiPajari +2.5
3️⃣ @AdrienFourmaux +3.0#WRC | #SafariRallyKenya 🇰🇪 pic.twitter.com/xgggXJeYQg
Ottime prestazioni anche per Sami Pajari e Adrien Fourmaux, in ritardo di una manciata di secondi rispetto al francese. Il pilota della Hyundai ha scavalcato Jon Armstrong al settimo posto e messo nel mirino Thierry Neuville, lontano solo tre secondi. Nel WRC2, Gus Greensmith sempre leader con 14 secondi su Robert Virves. Ricordiamo che le Lancia sono assenti da questo evento. Dalle 8:29 il primo passaggio sulla Kengen Geothermal.
SAFARI RALLY KENYA 2026, CLASSIFICA DOPO SS4
|Pos.
|Pilota
|Auto
|Distacco
|1
|Oliver Solberg
|Toyota
|44:53.6
|2
|Elfyn Evans
|Toyota
|+32.5
|3
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+48.9
|4
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+1:10.7
|5
|Sami Pajari
|Toyota
|+1:52.7
|6
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+2:21.7
|7
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+2:24.9
|8
|Jon Armstrong
|Ford
|+2:29.5
|9
|Esapekka Lappi
|Hyundai
|+3:01.7
|10
|Gus Greensmith
|Toyota
|+4:20.5
SAFARI RALLY KENYA 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
Dopo il clamoroso giovedì, con le piogge monsoniche a condizionare fortemente la SS1, il Safari Rally Kenya 2026 riparte per la sua giornata più impegnativa. Oggi sono in programma infatti ben 8 speciali: la temibile Camp Moran che ieri ha scavato il solco in classifica generale verrà affrontata in apertura, seguiranno le tre prove che verranno poi nuovamente proposte al pomeriggio. Il finale sarà ancora sulla Mzabibu che aveva chiuso la giornata di ieri. Oliver Solberg riparte da leader con oltre 30 secondi di margine su Elfyn Evans e più di un minuto su Sebastien Ogier: l'ordine di partenza è ancora quello della classifica generale, dunque il francese potrebbe avere un vantaggio transitando per sesto, ma come abbiamo visto le condizioni meteo possono cambiare tutto da un momento all'altro.
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SS3
|Camp Moran 2
|24.35 km
|07:33
|05:33
|SS4
|Loldia 1
|18.95 km
|09:11
|07:11
|SS5
|Kengen Geothermal 1
|13.16 km
|10:29
|08:29
|SS6
|Kedong 1
|13.79 km
|11:22
|09:22
|SS7
|Kedong 2
|13.79 km
|14:05
|12:05
|SS8
|Kengen Geothermal 2
|13.16 km
|15:03
|13:03
|SS9
|Loldia 2
|18.95 km
|16:01
|14:01
|SS10
|Mzabibu 2
|8.86 km
|17:04
|15:04