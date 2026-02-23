Lancia ritorna nel Campionato Europeo Rally: equipaggi, team e licenza tutti italiani

Lancia rafforza la propria presenza nel motorsport internazionale aprendo un nuovo capitolo del suo percorso sportivo. Dopo l’avvio nel WRC2 - impreziosito dalla vittoria assoluta nel Super Sunday del Rally di Montecarlo con la Ypsilon Rally2 HF Integrale - in occasione del Racing Meeting di Vicenza la casa torinese ha ufficializzato il programma che segna il ritorno nel Campionato Europeo Rally FIA ERC.

Saranno tre le Ypsilon schierate con i colori ufficiali Lancia Corse HF, all’interno di un progetto interamente italiano realizzato in collaborazione con ACI e ACI Sport, impegnate nella valorizzazione dei giovani talenti attraverso il programma ACI Team Italia. Un’iniziativa che unisce tradizione sportiva e formazione, riportando Lancia sulla scena continentale con una struttura completamente tricolore: piloti italiani, team italiano e licenza italiana.

Tre equipaggi italiani per la sfida europea

Il programma europeo sarà affidato a tre equipaggi di alto profilo. Nella top class del FIA ERC Andrea Mabellini e Virginia Lenzi difenderanno i colori Lancia al volante della Ypsilon Rally2 HF Integrale, mentre nello Junior ERC - riservato alle vetture a due ruote motrici - le Ypsilon Rally4 HF saranno affidate a Francesco Dei Ceci e a Davide Pesavento.

ERC 2026, Lancia Corse HF: Pesavento

Il supporto tecnico sarà garantito da F.P.F., squadra guidata dal team manager Michele Fabbri, ulteriore tassello di un progetto costruito interamente in Italia e pensato per accompagnare giovani piloti verso il panorama internazionale.

Le parole dei vertici Lancia e ACI

''Il ritorno di Lancia nelle competizioni è una scelta strategica orientata al futuro'', ha commentato Roberta Zerbi, CEO di Lancia. ''Il rally rappresenta per noi una piattaforma di sviluppo tecnologico e di valorizzazione dei giovani talenti italiani, che vogliamo accompagnare in un percorso di crescita internazionale. L’entusiasmo riscontrato a Monte-Carlo ha confermato la solidità del progetto. Questa direzione rafforza il nostro posizionamento e sostiene l’evoluzione del Marchio, dalla Nuova Ypsilon ai prossimi modelli della gamma''.

Sulla stessa linea Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse: ''Tre equipaggi italiani, un team italiano e il supporto della nostra federazione rappresentano la risposta più autentica a chi chiedeva un ritorno nel motorsport nel solco della tradizione. Abbiamo giovani di altissimo livello, una squadra tecnicamente solida e l’ambizione di essere protagonisti. Andiamo in Europa per competere ai massimi livelli, consapevoli delle difficoltà ma convinti di avere tutti gli elementi per fare bene''.

ERC 2026, Lancia Corse HF

Il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, ha aggiunto: ''Siamo estremamente orgogliosi del percorso tracciato con il Progetto Giovani attraverso il programma ACI Team Italia. Dopo i risultati ottenuti in pista, ora abbiamo una selezione di piloti con grandi prospettive anche nei rally. Questa collaborazione con Lancia dà ulteriore impulso al vivaio italiano e permette continuità al progetto, dalla base fino ai programmi internazionali come il FIA ERC. È una sinergia che può riportare il tricolore ai vertici del rally internazionale''.

Le dichiarazioni dei piloti Lancia

A 26 anni, già Campione Italiano Due Ruote Motrici e vice campione europeo ERC4, Andrea Mabellini rappresenta uno dei riferimenti del panorama continentale. Lo scorso anno è rimasto in lizza per il titolo ERC fino alle fine, chiudendo infine terzo: ''Per me è un’emozione speciale far parte di questo progetto. Un anno fa Lancia tornava nei rally, oggi posso rappresentarla al massimo livello europeo. Daremo tutto: lo voglio io e lo devo a Lancia, a Lancia Corse HF, ad ACI e ad ACI Sport che hanno reso possibile questa opportunità''.

ERC 2026, Lancia Corse HF: Mabellini-Lenzi

Anche Francesco Dei Ceci porta con sé una solida esperienza europea. Vice Campione Italiano Junior 2024, a soli 21 anni torna nello Junior ERC da pilota ufficiale Lancia: ''È un sogno che diventa realtà grazie a Lancia e ACI. Da bambino sognavo le Delta, oggi faccio parte del ritorno di un marchio unico al mondo. L’obiettivo è lottare stabilmente nella Top 3 e crescere gara dopo gara''.

Dopo l’ottima stagione nel Trofeo Lancia 2025, Davide Pesavento approda invece allo Junior ERC raccogliendo il premio messo in palio dal monomarca del Marchio: ''È un’occasione arrivata quasi all’improvviso e mi ha riempito di gioia. Gli avversari sono forti, ma poter contare su un brand come Lancia e su una struttura tecnica solida ci permette di lavorare nelle migliori condizioni possibili''.

Calendario ERC 2026: debutto ad aprile in Spagna

Il primo appuntamento del FIA European Rally Championship è in programma in Spagna dal 17 al 19 aprile con il Rally Sierra Morena, primo dei sette round della stagione 2026. Il campionato proseguirà con il Rally di Scandinavia (22–24 maggio), primo appuntamento dello Junior ERC, quindi Rally Roma Capitale, Rally di Polonia, Barum Rally ad agosto, Rali Ceredigion a settembre e gran finale in Portogallo dal 23 al 25 ottobre.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/02/2026