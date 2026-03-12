Nuova Lancia Ypsilon ibrida: la nuova offerta e il porte aperte

Se stai seguendo il percorso di rinascita di Lancia, sai bene che la nuova Ypsilon non è solo una macchina, ma una dichiarazione d’intenti. È l'auto che deve traghettare il marchio nel mondo premium e, ammettiamolo, lo fa con uno stile che non passa inosservato.

Se però finora l’avevi guardata solo in foto o nei video, questo è il momento di scendere dal divano: sabato 14 e domenica 15 marzo le concessionarie ''Casa Lancia'' (sono 160 in tutta Italia, quindi ne hai sicuramente una a portata di mano) aprono le porte per farti toccare con mano la versione ibrida. E, manco a dirlo, c’è un’offerta sul tavolo che punta a toglierti ogni dubbio.

Lancia Ypsilon LX

Lancia ''Zero Pensieri'': l'ibrido senza interessi

Diciamoci la verità: con i listini che corrono, la vera sfida oggi è rendere l’auto accessibile. Lancia ci prova con una formula battezzata ''Zero Pensieri'', valida fino al 31 marzo. Qual è il succo? Te lo dico subito: ti porti a casa la Ypsilon Ibrida con 269 euro al mese, ma la vera notizia è che il TAN è fisso allo 0%. Non è un errore di stampa: zero interessi.

C’è di più. Spesso queste offerte nascondono l’insidia della maxirata finale, ma in questo caso non c'è nessuna maxirata finale. Paghi le tue 48 rate e la partita è chiusa.

C'è un anticipo di 7.822 euro, ma grazie alla pronta consegna non devi nemmeno affrontare l’agonia dell’attesa: la vedi, la scegli e la guidi. Un pacchetto che Lancia ha costruito per chi vuole la tecnologia ibrida senza complicarsi troppo la vita con calcoli finanziari infiniti.

Lancia Ypsilon HF Line

In pillole: i conti della promo

Se sei uno di quelli che vuole vedere i numeri neri su bianco, eccoti il riassunto dell'iniziativa valida per le vetture in pronta consegna:

Prezzo promo: 19.800 euro (anziché 25.200 di listino).

Anticipo: 7.822 euro.

Rate: 48 mesi da 269 euro (incluse le spese di incasso).

TAN: 0% fisso.

TAEG: 3,5% (istruttoria, incasso rate e bolli per 934 euro).

Spesa totale: 20.734 euro.

Lancia Ypsilon, il motore della versione Ibrida

Sotto il cofano: 110 CV e il cambio e-DCT

Ma veniamo alle cose che piacciono a noi: come va questa Ypsilon? La versione ibrida monta il collaudato 1.2 tre cilindri, supportato da un sistema a 48V, che ora dichiara 110 CV e non più 100 solo per un cambio di normativa in vista dell'Euro 7.

Non è un ibrido ''tanto per dire'': il mild-hybrid Stellantis vale quasi un full hybrid per quanto bene sfrutta il recupero energetico in frenata e ti lascia guidare tanto a motore spento. Con l'aiuto del cambio automatico e-DCT a 6 rapporti di serie, che ti facilita la vita.

In termini di efficienza, siamo su consumi dichiarati nel ciclo WLTP tra i 4,5 e i 4,6 l/100km. Nel mondo reale, avevamo rilevato in prova 4,7 l/100 km in città, 6,9 l/100 km in autostrada e 4,5 l/100 km in extraurbano: numeri che, se hai il piede leggero, rendono la Ypsilon una compagna di viaggio assai poco assetata.

Lancia Ypsilon, gli interni

Interni da salotto e tecnologia S.A.L.A.

Dentro, la Ypsilon gioca la carta del design italiano. Se sali a bordo, la prima cosa che noterai sono i materiali curati, che strizzano l’occhio all’ambiente ma senza rinunciare a quel tocco di eleganza che ti aspetti da una Lancia. L'ambiente è accogliente, perfetto se passi tanto tempo nel traffico e vuoi una ''bolla'' di relax tutta tua.

Il centro di comando è il sistema infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation): hai due schermi da 10,25 pollici che gestiscono tutto. Ovviamente c’è la piena connettività con Apple CarPlay e Android Auto, così non devi nemmeno impazzire per collegare lo smartphone.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/03/2026