Nuova Lancia Gamma: il corso premium prende la forma di un D-SUV

La nuova Gamma rappresenta il prossimo passo nel piano di rilancio di Lancia (guarda la homepage di Lancia) in Europa.
Nuovo capitolo per Lancia
Dopo il debutto della Ypsilon nel 2024 (guarda la prova di Lancia Ypsilon) sul mercato italiano e l’estensione ad altri Paesi nel 2025, il brand prepara l’arrivo del suo modello di vertice. Il lancio è previsto entro la fine dell’anno, con un posizionamento superiore rispetto alla compatta di segmento B.
La Gamma si inserirà come proposta di riferimento, del brand italiano con un’impostazione orientata al segmento D e un listino che sarà allineato con quello delle “cugine” del gruppo Stellantis.
Nuova Lancia Gamma: il rilancio del brand italiano passa da un D-SUV con motori elettrici o ibridi
Piattaforma STLA Medium e parentele tecniche
La Lancia Gamma (leggi le info su Lancia Gamma) nasce sulla piattaforma STLA Medium, architettura condivisa con Opel Grandland e Peugeot 3008. Questa base tecnica consente l’adozione di diverse soluzioni di propulsione e dimensioni generose.
Le prime informazioni indicano una lunghezza di circa 4,65 metri e una larghezza prossima a 1,90 metri. Dalle foto spia emerge inoltre una carrozzeria rialzata di tipo SUV, con linea del tetto discendente verso il posteriore, in stile fastback.
La capacità del bagagliaio potrebbe attestarsi intorno ai 500 litri, valore coerente con i modelli di segmento analogo basati sulla medesima architettura costruttiva.
Nuova Lancia Gamma: piattaforma Stellantis STLA Medium e lunghezza di circa 4,65 metri
Motorizzazioni: elettrico e ibrido
In origine la Lancia Gamma era prevista esclusivamente in versione elettrica, ma a fine 2024 il costruttore ha confermato l’introduzione di varianti ibride, alla luce dell’andamento del mercato delle vetture a batteria.
In attesa di dati ufficiali, è possibile ipotizzare soluzioni analoghe a quelle già viste su Opel e Peugeot:
- Versione elettrica da circa 210 CV
- Variante da circa 230 CV con autonomia fino a 698 km
- Configurazione bimotore a trazione integrale da circa 325 CV
- Batteria da 73 kWh o unità maggiorata da 98 kWh
Per quanto riguarda le opzioni ibride, si prevedono:
- 1.2 tre cilindri mild hybrid 48V da 136 CV
- 1.6 quattro cilindri plug-in hybrid da 195 CV
Nuova Lancia Gamma: ipotesi di prezzo a partire da circa 40.000 euro
Interni tra digitale e tradizione
Gli interni della Lancia Gamma non sono ancora stati svelati. Tuttavia, considerando le soluzioni adottate all’interno del gruppo, si possono ipotizzare schermi centrali da 10 a 16 pollici o configurazioni panoramiche fino a 21 pollici.
La recente concept car Lancia Pu+Ra HPE (guarda Lancia Pu+Ra HPE) suggerisce alcuni elementi distintivi, come la console centrale rotonda ispirata all’arredo domestico. Atteso anche il sistema infotainment “S.A.L.A.” (Sound, Air, Light, Augmentation), che integra gestione di audio, climatizzazione e illuminazione tramite comandi vocali o touch.
Nuova Lancia Gamma: dopo nuova Ypsilon del 2024 sarà il secondo modello del marchio
Prezzo e posizione nel segmento
Il prezzo della Lancia Gamma dovrebbe partire da almeno 40.000 euro, in linea con il posizionamento premium del marchio. Le concorrenti dirette all’interno del gruppo partono da poco più di 36.000 euro (Opel) e circa 40.000 euro (Peugeot). Voi cosa ne dite di questo sport utility? Riuscirà a ridare luce al marchio Lancia? Diteci la vostra.