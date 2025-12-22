Video

Lancia Stratos: i difetti nascosti dell’icona dei Rally raccontati da Gianni Tonti

Avatar di Emanuele Colombo, il 01/01/26

Lancia Stratos: triplice iridata nei Rally, ma non senza problemi. Gianni Tonti racconta difetti, limiti e soluzioni in video

Vincitrice del Campionato del Mondo negli anni l 1974, 1975 e 1976, la Lancia Stratos è stata un'icona dei rally. Creata da Bertone su disegno di Marcello Gandini, con un motore V6 di derivazione Ferrari, era una vera auto da sogno anche in versione stradale.

Che però ha dato non pochi problemi ai primi che l'hanno guidata: Cesare Fiorio e lo storico Direttore Tecnico della Squadra Corse HF Giovanni Tonti. Ecco Gianni raccontare i difetti della Stratos nel video tratto dal canale YouTube Reparto Corse Lancia.

All'inizio, la prima Stratos era inguidabile, superati i 120 km/h, ricorda Tonti. E poi alcuni vincoli regolamentari imposero tagli sui costi di produzione che sacrificarono la qualità di alcune componenti. Scoprile nel video da uno che la Stratos l'ha vissuta in prima persona. E che racconta anche le soluzioni che furono adottate per risolvere, almeno in parte, le varie problematiche.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/01/2026
