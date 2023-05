Spoticar Days, Stellantis insiste sull'usato. La promo di maggio

Sguardo al futuro e valorizzazione del passato. L'auto nuova, ma anche il business dell'usato, sul quale le Case negli ultimi tempi hanno puntato gli occhi. Profittevole a tal punto, il mercato secondario, da convincere Stellantis ad acquistare il marchio Spoticar e farne una vera e propria divisione autonoma. Nella sua rinnovata veste, il marketplace per compravendita auto usate (auto del Gruppo, ma anche di tanti altri brand) è attivo da alcuni mesi. Il servizio è ancora giovane e la fase di lancio ancora nel pieno. Ecco perché a maggio Stellantis promuove i cosiddetti Spoticar Days. Quali iniziative, di preciso?

Spoticar Day, a maggio l'usato conviene di più

SALDI DI PRIMAVERA Spoticar Days individua in sostanza una promozione rivolta a una selezione di vetture e valida (salvo proroghe) fino al 31 maggio 2023 e consiste in uno sconto di 1.000 euro sul prezzo inizialmente formulato. Visitando il sito web ufficiale di Spoticar, si apprende come il parco usato che beneficia della promozione conta 330 veicoli, in larga parte a marchio Peugeot (208, 2008, 3008), Citroen (C3, C3 Aircross), Opel (Crossland, Grandland), Fiat (Panda, 500, Tipo) e Jeep (Renegade, Compass).

Spoticar: ricerca virtuale, assistenza reale

PHYGITAL Per approfittare dell'offerta, si può alternativamente esplorare il portale online (una vetrina per oltre 13.000 auto usate di ogni genere, elettriche incluse), oppure recarsi di persona presso uno dei 200 concessionari affiliati al Gruppo Stellantis e distribuiti su tutta Italia.

Con Spoticar, fino a 48 mesi di garanzia

BOLLINO DI QUALITÀ Dei punti di forza Spoticar, già abbiamo trattato in passato: certificazione del chilometraggio, un programma di 100 controlli (sicurezza, componenti meccanici, carrozzeria, emissioni), test drive prima della consegna, garanzia fino a 48 mesi, infine formula ''soddisfatto o rimborsato'', con la possibilità di vedersi rimborsata o sostituita la vettura usata acquistata, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna. Per chi è a caccia di un usato che rispecchi certi standard, Spoticar è una tappa obbligata.

08/05/2023