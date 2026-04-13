ZTL di Roma, dal 16 giugno i pass per le auto elettriche: regole ed esenzioni

Come fare domanda, chi è esente e cosa rischia chi non si adegua

Anche le auto elettriche dovranno dotarsi di un pass per entrare nella ZTL di Roma, dal costo di 1.000 euro all'anno. Scelta da parte dell'amministrazione comunale che ha fatto molto discutere, suscitando anche diverse polemiche. Adesso arrivano le regole che dovranno seguire tutti coloro che hanno bisogno di accedere alla ZTL con la propria auto elettrica. Dal 16 giugno si potranno inoltrare le richieste per il pass, con la nuova normativa e quindi con le nuove limitazioni, che entrerà in vigore a partire dal primo luglio.

La richieste dei nuovi permessi dal 16 giugno

Dal 16 giugno sarà possibile procedere alla richiesta del permesso per tutte le categorie (cliccate qui); ai nuovi permessi per i veicoli elettrici o a idrogeno rilasciati nel periodo 16 giugno – 30 giugno sarà assegnata validità a decorrere dal primo luglio quando entrerà in vigore la nuova regolamentazione e diventa obbligatorio il nuovo permesso per l’accesso e la circolazione in ZTL. Il Comune di Roma fa poi sapere che le precedenti autorizzazioni manterranno validità esclusivamente per continuare a sostare gratuitamente nelle aree tariffate (strisce blu, ambiti gestiti da ATAC).

Chi dovrà chiedere il permesso? Persone fisiche, giuridiche o enti proprietari di autovetture, autocarri o mezzi equipollenti a trazione esclusivamente elettrica o a idrogeno. Restano invariate le modalità di richiesta per gli utenti già aventi diritto al permesso ZTL “ordinario”. Per gli altri utenti non aventi diritto al permesso ZTL ''ordinario'', la richiesta potrà essere presentata tramite accesso con SPID o CIE allo Sportello online.

Ci sono esenzioni?

Si, e lo specifica chiaramente il Comune. Chi non dovrà far richiesta del nuovo permesso? Taxi NCC, Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico (escluse targhe civili), Titolari di permesso per persona con disabilità CUDE, in corso di validità, Mezzi di soccorso o emergenza (con scritte identificative), Servizi di car sharing, motocicli, ciclomotori e quadricicli per l’ingresso nelle ZTL Centro Storico. Per l’accesso nella ZTL A1 Tridente è confermata la regolamentazione che prevede la necessaria precedente segnalazione delle targhe attraverso lo specifico servizio online.

Multe

Chi verrà sorpreso accedere alla ZTL senza pass dovrà pagare una sanzione di circa 95 euro.

Perché il pass per le elettriche?

Scelta che, come detto, aveva fatto molto discutere. Il Comune di Roma aveva però spiegato che c'è stata una continua crescita delle BEV e questo incremento delle immatricolazioni ha portato anche a un'impennata delle richieste (gratuite) di accesso alle ZTL presentate a Roma Servizi per la Mobilità. Questo continuo aumento sta incidendo sulla congestione del traffico e di riflesso anche sulla disponibilità dei parcheggi. Per tale motivo, è stato deciso di limitare il loro accesso alla ZTL attraverso il pass a pagamento.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/04/2026