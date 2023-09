Area B e Area C, i nuovi divieti dal 1 ottobre: ecco le proroghe per le ZTL di Milano

Il Comune di Milano rinvia le scadenze delle nuove misure di Area B e Area C per chi ha sta cambiando auto, ma non solo. Tutte le misure

Lo scorso agosto il Comune di Milano ha annunciato le nuove regole per l’ingresso nelle due ZTL del capoluogo lombardo, Area B e Area C, che entreranno in vigore dal prossimo primo ottobre. Sinteticamente, per la più grande Area B non scattano nuovi divieti ambientali ma diventa obbligatorio per i mezzi pesanti munirsi (o attrezzarsi per farlo) di rilevatori dell’angolo cieco a salvaguardia dei ciclisti e dei soggetti deboli della strada. Per l’Area C nella cerchia dei Bastioni arrivano invece nuovi divieti ambientali, che coinvolgono anche gli Euro 5 Diesel e gli Euro 2 benzina, e l’aumento del ticket di ingresso, anche per i residenti.

Per cercare di gravare il meno possibile sulle famiglie, gli automobilisti che possiedono un Diesel Euro 5 (residenti a Milano o meno) e hanno già acquistato un’auto meno inquinante potranno circolare in Area B fino all’arrivo della nuova auto, comunque non oltre il 30 giugno 2024. La deroga vale solo per chi ha sottoscritto entro il 31 marzo di quest’anno un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine a fronte della rottamazione del vecchio mezzo. La deroga vale anche per taxi e NCC. La proroga sarà gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale, che protrarrà le deroghe in scadenza il 30 settembre 2023 fino al 30 giugno 2024.

INGRESSI EXTRA Ai proprietari di Diesel Euro 5 che presentano un ISEE inferiore a 20mila euro verranno concesse altre trenta giornate di ingresso in Area B in aggiunta alle giornate di deroga (25 per i residenti, 5 per i non residenti) già utilizzabili nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024.

CAR POOLING Chi si è registrato sulla piattaforma dedicata del Comune di Milano per l’uso della propria Euro 5 in car pooling, potrà continuare a circolare in Area B ancora per un anno, fino al 30 settembre 2024. Lo stesso vale per chi entra in Area B per il casa-lavoro tra le 21 e le 7 del mattino, i dipendenti di Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Ufficiali giudiziari, autoscuole, agenti di commercio e artigiani, medici di medicina generale e pediatri di famiglia per le visite domiciliari, volontari in servizio notturno presso enti riconosciuti di assistenza socio-sanitaria con sede all’interno del Comune.

I PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO Dopo le polemiche dei mesi scorsi, il Comune riconosce in via definitiva (senza quindi scadenza) la possibilità di raggiungere i parcheggi di interscambio di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo per chi possiede abbonamenti mensili e annuali ai mezzi di trasporto.

COME FUNZIONA Le agevolazioni possono essere ottenute facendo richiesta sulla piattaforma online di Area B, a cui si accede dal sito del Comune di Milano.

Slittano fino a giugno 2024 anche i blocchi per i Diesel Euro 5, ma solo per i residenti che hanno già sottoscritto (entro il 15 settembre 2022) un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine, a fronte della rottamazione del vecchio mezzo: questi potranno circolare in Area C fino all’arrivo della nuova auto, e comunque non oltre il 30 giugno 2024. Anche in questo caso, la stessa proroga vale per i taxi, gli NCC e gli autoveicoli destinati al trasporto persone (M2 e M3) non adibiti a trasporto pubblico e gli autoveicoli destinati al trasporto di cose (N1, N2, N3) i cui proprietari siano in possesso di un contratto sottoscritto entro il 31 dicembre 2023 per la sostituzione del vecchio veicolo.

