Piste ciclabili, rivoluzione in corso Buenos Aires a Milano

Al via i lavori per la nuova ciclabile in una delle più trafficate vie del capoluogo lombardo: una sola corsia di marcia, via i parcheggi delle auto

L’attuale pista ciclabile di Corso Buenos Aires, in una delle vie più trafficate di Milano, nonché una delle più frequentate per lo shopping, è la classica soluzione che scontenta tutti: realizzata durante la pandemia, è poco amata dai ciclisti che non hanno una sede separata dal traffico stradale, e in alcuni tratti si trovano addirittura le auto parcheggiate a sinistra invece che a destra della ciclabile; è poco amata dagli automobilisti, perché in alcuni tratti hanno perso le due corsie per senso di marcia, portando così a colli di bottiglia e un inevitabile aumento del traffico.

Nuova pista ciclabile in corso Buenos Aires a Milano: la prima fase dei lavori

VIA I PARCHEGGI Lunedì prossimo, 15 maggio, prenderanno il via i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile in corso Buenos Aires, destinata a rivoluzionare la viabilità della zona, e a migliorare sensibilmente la sicurezza dei ciclisti (e peggiorare l’umore degli automobilisti, temo). La prima fase, che durerà circa quattro mesi, prevede una ciclabile in sede protetta su entrambi i lati della via, con una larghezza di circa due metri e con cordoli larghi 50 cm e alti 17 cm. L’intervento comporta il contestuale b, e la completa eliminazione della sosta lungo tutto corso Buenos Aires. Saranno garantite alcune aree riservate al carico e allo scarico delle merci per gli esercizi commerciali.

Nuova pista ciclabile in corso Buenos Aires a Milano: la seconda fase dei lavori

SECONDA FASE La seconda fase dei lavori, che partirà in autunno e durerà fino a dicembre 2024, prevede l’allargamento dei marciapiedi (e il restringimento della pista ciclabile, come si vede nei rendering del Comune di Milano) per dar vita a un grande boulevard pedonale; contestualmente è prevista la riasfaltatura della ciclabile in pasta rossa.

LE DICHIARAZIONI “La pista ciclabile di corso Buenos Aires”, spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità, “è nata in un momento particolare, durante il Covid, in cui la mobilità ciclabile ha avuto una grande diffusione. Ora i numeri di coloro che la percorrono quotidianamente testimoniano che è molto utilizzata, con una media in un giorno feriale nel 2023 di 6.779 biciclette e picchi di 8.005 nella settimana dal 22 al 28 marzo. Per questo abbiamo deciso di avviare un intervento più strutturato che prevede anche la sistemazione della parte pedonale. La ciclabile con cordolo consente anche di contrastare in maniera più efficace un comportamento incivile e pericoloso come quello di sostare sopra lo spazio riservato alle corsie ciclabili”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/05/2023