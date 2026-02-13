Milano, divieti per moto e scooter in Area B, C e ZTL Isola: Sala rinvia

Milano si prende un anno in più prima di stringere le maglie sui motoveicoli più inquinanti. La Giunta comunale ha infatti deciso di posticipare al 1° ottobre 2027 il divieto di circolazione in Area B e Area C per moto e scooter a due tempi Euro 2 e 3, veicoli diesel Euro 2 e 3 e scooter a quattro tempi Euro 0, 1 e 2.
La decisione nasce da un aggiornamento dei dati sul parco circolante in città. Le due ruote rappresentano oggi oltre il 20% del totale dei mezzi su strada, ma la gran parte è composta da modelli recenti: ''tra cui una quota significativa di mezzi elettrici'', sostiene palazzo Marino.
L’impatto ambientale di questi veicoli sulle emissioni di PM10 e NOx resta contenuto, stimato rispettivamente intorno al 2% e all’1% per il 2026. Un dettaglio che ha convinto l’Amministrazione a concedere un po’ di respiro, senza allontanarsi dagli obiettivi del Piano Aria e Clima (PAC).
Non solo proroghe: il Comune ha anche accolto una richiesta specifica del Municipio 9, riguardante la nuova ZTL Isola. Qui sarà possibile accedere, transitare e sostare con moto e scooter nelle ore notturne, tra le 19:30 e le 6, derogando ai divieti originari.
Lo scopo è chiaro: alleggerire la pressione sui quartieri esterni al perimetro della ZTL, evitando sia il sovraffollamento dei parcheggi sia l’aumento del traffico in zone già congestionate.
La nota ufficiale sui provvedimenti è consultabile sul sito del Comune. Non si ferma, tuttavia, l'iter avviato dall'opposizione per il referendum che intende revocare del tutto le limitazioni alla circolazione delle due ruote: qui l'approfondimento.