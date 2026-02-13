Milano, divieti per moto e scooter in Area B, C e ZTL Isola: Sala rinvia

Divieti per moto e scooter a Milano: proroga al 1° ottobre 2027 per Area B e C, e accesso notturno per le due ruote alla ZTL Isola

Milano si prende un anno in più prima di stringere le maglie sui motoveicoli più inquinanti. La Giunta comunale ha infatti deciso di posticipare al 1° ottobre 2027 il divieto di circolazione in Area B e Area C per moto e scooter a due tempi Euro 2 e 3, veicoli diesel Euro 2 e 3 e scooter a quattro tempi Euro 0, 1 e 2.

La decisione nasce da un aggiornamento dei dati sul parco circolante in città. Le due ruote rappresentano oggi oltre il 20% del totale dei mezzi su strada, ma la gran parte è composta da modelli recenti: ''tra cui una quota significativa di mezzi elettrici'', sostiene palazzo Marino.

L’impatto ambientale di questi veicoli sulle emissioni di PM10 e NOx resta contenuto, stimato rispettivamente intorno al 2% e all’1% per il 2026. Un dettaglio che ha convinto l’Amministrazione a concedere un po’ di respiro, senza allontanarsi dagli obiettivi del Piano Aria e Clima (PAC).

Non solo proroghe: il Comune ha anche accolto una richiesta specifica del Municipio 9, riguardante la nuova ZTL Isola. Qui sarà possibile accedere, transitare e sostare con moto e scooter nelle ore notturne, tra le 19:30 e le 6, derogando ai divieti originari.

Lo scopo è chiaro: alleggerire la pressione sui quartieri esterni al perimetro della ZTL, evitando sia il sovraffollamento dei parcheggi sia l’aumento del traffico in zone già congestionate.

La nota ufficiale sui provvedimenti è consultabile sul sito del Comune. Non si ferma, tuttavia, l'iter avviato dall'opposizione per il referendum che intende revocare del tutto le limitazioni alla circolazione delle due ruote: qui l'approfondimento.

