Non si è ancora spento il clamore attorno a Marcell Jacobs, che alle Olimpiadi di Tokyo 202...1 ha vinto l'oro nei 100 m con un tempo di 9''80, uguagliando il tempo ottenuto nel 2016 da Usain Bolt. Una domanda che può sorgere agli appassionati è se le prestazioni degli atleti olimpionici possano in qualche modo essere confrontabili con quelli delle automobili. Ebbene, no. La barriera dei 10'' che per gli esseri umani è lo spartiacque per i centometristi più forti, per le auto corrisponde alla distanza del quarto di miglio, ossia dei 400 m. In alcune occasioni, però, i campioni delle due gambe e delle quattro ruote si sono incrociati, dando luogo ad alcuni video memorabili. Di seguito ve ne proponiamo tre.

NUMERI A CONFRONTO Protagonista del primo video da YouTube, che vedete qui sopra, è proprio Usain Bolt, il giamaicano che vanta tuttora il record mondiale sui 100 m con un prodigioso 9''58 stabilito a Berlino nel 2009. Proprio Bolt - forse alcuni di voi lo ricordano - si rese protagonista di una campagna pubblicitaria di Nissan, in cui le sue performance venivano accostate a quelle della Nissan GT-R (foto sotto, la più recente versione Nismo, qui a confronto con la Toyota GR Yaris).

LA GARA VERA? CONTRO UNA DONNA Più divertente, ma anche più vero, il confronto con la Nissan GT-R organizzato da quel buontempone di Jeremy Clarkson ai tempi in cui conduceva la trasmissione Top Gear contro la simpaticissima ostacolista australiana Michelle Jenneke. Che come forse pochi sanno, lontana dalle piste è anche Ingegnere specializzata in Meccatronica (chissà che non sia stata la passione per l'ingegneria a farle accettare una sfida così difficile). Il video, realizzato in un evento live in Australia, lo trovate qui sotto.

BOLT TRA LE GRINFIE DI LEWIS HAMILTON Chiudiamo in bellezza? Non si può fare a meno di sorridere guardando il povero Usain Bolt sballottato sul sedile del passeggero di una Mercedes-AMG GT, mentre al volante si diverte un certo Lewis Hamilton... Teatro dell'incontro, la pista di Austin, a margine del GP di Formula 1 del 2017. Non si capisce se Hamilton si diverta di più a guidare o a far spaventare il povero Usain. Buona visione.