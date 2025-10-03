Area B Milano: nuovi divieti dal 1° ottobre 2025. Ecco chi entra e chi no

Area B Milano: nuovi divieti dal 1° ottobre 2025, calendario blocchi auto e moto e regole Move In

Dal 1° ottobre 2025 è scattata una nuova stretta sui veicoli che possono accedere ad Area B, la maxi Ztl di Milano. Stop definitivo per gli autoveicoli a benzina Euro 3 (sia trasporto persone che merci) e per gli autobus Euro III.

Il calendario si allunga di un anno per moto e scooter: il nuovo divieto scatterà infatti dal 1° ottobre 2026 e riguarderà:

Euro 2 e 3 a due tempi

Euro 0, 1 e 2 a benzina a quattro tempi

Euro 2 e 3 a gasolio

ZTL a Milano: retromarcia dell'amministrazione meneghina

Divieti già in vigore per le auto

Ecco invece il quadro aggiornato dei veicoli già esclusi dall’Area B se adibiti al trasporto persone:

Benzina : Euro 0, Euro 1, Euro 2

Diesel senza FAP : Euro 0, 1, 2, 3, 4

Diesel con FAP after-market : Euro 0, 1, 2, 3 installati dopo il 31/12/2018 con classe massa particolato ≥ Euro 4 Euro 0, 1, 2, 3, 4 installati entro il 31/12/2018 con classe massa particolato ≥ Euro 4 Euro 4 installati dopo il 31/12/2018 con classe massa particolato ≥ Euro 4

Diesel con FAP di serie : Euro 3 con campo V.5 > 0,025 g/km o senza valore Euro 4 con campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore Euro 3 e 4 con campo V.5 ≤ 0,0045 g/km

Diesel Euro 5

Bifuel gasolio-GPL e gasolio-metano: Euro 0, 1, 2, 3, 4

ZTL a Milano: moto e scooter più vecchi potranno circolare ancora

Divieti già in vigore per moto, scooter e ciclomotori

A due tempi : Euro 0 e 1

A gasolio: Euro 0 e 1

MoveIn, la scatola nera da montare sull'auto

Move In: chilometraggi consentiti

Per chi ha un'auto che non rientra nelle categorie autorizzate, la soluzione è aderire al sistema Move In, che consente l'accesso a chilometraggio limitato e monitora i km percorsi tramite una scatola nera da installare sull'auto. Di seguito i limiti di percorrenza annua per i veicoli non conformi:

Categoria veicolo Km consentiti all’anno Benzina/Gasolio Euro 0 200 km Benzina/Gasolio Euro 1 300 km Gasolio Euro 2 600 km Benzina Euro 2 300 km Benzina/Gasolio Euro 3 1.500 km Gasolio Euro 4-5 M1-M2 1.800 km Gasolio Euro 4-5 N1-N2-M3-N3 2.000 km

Chi vuole sapere se il proprio mezzo rientra nei requisiti può fare la verifica direttamente sul portale ufficiale del Comune di Milano.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/10/2025