Viabilità

Olimpiadi invernali: per il traffico sarà un macello. Tutte le vie chiuse a Milano

Avatar di Emanuele Colombo, il 23/01/26

6 minuti fa - Milano bloccata per ile Olimpiadi 2026: date ed elenco delle vie chiuse

Scopri tutte le chiusure stradali a Milano per le Olimpiadi invernali 2026: vie bloccate, mezzi sospesi, divieti di sosta

Milano si prepara alle Olimpiadi invernali 2026. Tradotto: la città diventa un gigantesco cantiere a cielo aperto, con strade chiuse, mezzi deviati e automobilisti che dovranno armarsi di pazienza zen. La Prefettura ha pubblicato il piano ufficiale delle chiusure, e il quadro è chiaro: dal 2 al 6 febbraio, muoversi in città sarà un’impresa degna del biathlon.

Di seguito, tutti i blocchi, evento per evento. Se vivete o lavorate in una delle zone coinvolte… fate scorta di caffè.

Piazza della Scala a Milano - By Lucalari84 - Own work, CC BY-SA 4.0

2 febbraio – Presentazione dei Giochi a Palazzo Marino / Teatro alla Scala (ore 17.00)

Orario chiusure: 14.00 – 24.00

Zona Scala completamente blindata. Chiudono:

  • Largo Ghiringhelli / Claudio Abbado

  • Via Santa Margherita

  • Piazza della Scala

  • Via Manzoni (tratto centrale)

  • Via Case Rotte

  • Via Verdi

  • Via dell’Orso

Stop totale al traffico, divieti di sosta ovunque, cestini rimossi, tombini controllati, mezzi ATM di superficie sospesi. Via anche taxi e sharing. Insomma: se volete passare, meglio farlo a piedi. Forse.

Milano, Cimitero Monumentale - Di Paolobon140 - Opera propria, CC BY-SA 4.0

5 febbraio – Cena di benvenuto del CIO alla Fabbrica del Vapore (ore 19.00)

Orario chiusure: 14.00 – 24.00

Quartiere Monumentale in modalità “zona rossa”. Bloccate:

  • Piazzale Baiamonti

  • Via Ceresio

  • Piazzale Cimitero Monumentale

  • Via Bramante (da Fioravanti)

  • Via Niccolini (da Fioravanti)

  • Via Luigi Nono

  • Via Messina (da Cenisio a Fioravanti)

  • Via Procaccini

  • Piazza Coriolano

  • Via Cenisio (da Messina a Nono)

  • Via Galileo Ferraris

ATM di superficie sospesa, metro con salto fermata a Monumentale e Cenisio. Niente taxi, niente sharing. E il Cimitero Monumentale? Chiuso tutto il giorno.

Milano, Palazzo Reale - di Manuel Pagani - Mm4mm - CC BY-SA 4.0

6 febbraio – Cocktail a Palazzo Reale (ore 17.00)

Orario chiusure: 14.00 – 21.00

Il cuore della città diventa off-limits. Chiudono:

  • Piazza Missori

  • Via Mazzini

  • Piazza Duomo

  • Via Mengoni

  • Largo Abbado

  • Via Santa Margherita

  • Piazza Scala

  • Via Manzoni

  • Piazza Fontana

  • Via delle Ore

  • Via Santa Tecla

  • Largo Schuster

  • Via Palazzo Reale

  • Via Pecorari

  • Via Rastrelli

  • Via Paolo da Cannobio

  • Via Baracchini

  • Via Albricci

  • Via Larga

Stop ai mezzi ATM, taxi e sharing rimossi. E sì: Duomo chiuso al pubblico, terrazze comprese.

Il Palazzo dell'Arte, sede della Triennale e del Museo del Design di Milano, progettato da Muzio

6 febbraio – Cocktail dei Ministri dello Sport alla Triennale (ore 17.00)

Orario chiusure: 14.00 – 21.00

Mini–zona rossa attorno al Parco Sempione:

  • Viale Alemagna

  • Via Molière

  • Via Milton

Stesso copione: niente traffico, niente sosta, niente mezzi.

6 febbraio – Percorso dei dignitari da Palazzo Reale a San Siro (dalle 15.00 alle 22.00)

È il tratto più lungo e più impattante: un serpentone che attraversa mezza città. Il corteo passerà da: Duomo → Verziere → Largo Augusto → Porta Vittoria → Sforza → San Damiano → Senato → Cavour → Manin → Repubblica → Gioia → Sondrio → Lancetti → Jenner → Bodio → Lugano → Bacula → Monte Ceneri → Lotto → Ippodromo → Patroclo → Achille.

Tutto chiuso, tutto vietato, tutto sospeso. E sotto il cavalcavia Bacula e Monte Ceneri? Divieto di sosta totale.

Attenzione: nelle vie Patroclo e Diomede lo stop dura fimo a  mezzanotte.

Milano San Siro, stadio Meazza - di Prelvini - CC BY-SA 4.0

6 febbraio – Cerimonia inaugurale a San Siro (ore 20.00)

Orario chiusure: 13.00 – 24.00

Zona stadio completamente isolata:

  • Piazzale Lotto

  • Via Caprilli

  • Piazzale dello Sport

  • Via Achille

  • Via Tesio

  • Via Rospigliosi

  • Via Dessie

  • Via Harar

  • Via Patroclo

  • Via Fetonte

  • Via Privata del Centauro

  • Via Bisanzio

  • Via Pegaso

Piazza Sempione - di Paolobon140 - CC BY-SA 4.0

6 febbraio – Accensione del braciere olimpico in Piazza Sempione (ore 22.00)

Orario chiusure: 15.00 – 24.00

Blocco totale in zona Arco della Pace:

  • Corso Sempione (da Canova)

  • Via Gherardini

  • Via Piermarini

  • Via Sangiorgio

  • Via Guerrazzi

  • Via Pagano

  • Via Cirillo

  • Via Cagnola

  • Via Bertani

Parco Sempione? Chiuso dalle 13.00.

Milano, villaggio olimpico in costruzione - di Marcuscalabresus - CC BY-SA 4.0

Venue Olimpiche – Chiusure lunghe

Villaggio Olimpico (zona Ripamonti)

26 gennaio – 23 febbraio e 27 febbraio – 20 marzo

Possibili interdizioni in:

  • Via Lorenzini

  • Controviale di via Ripamonti

Divieti di sosta e rimozione sharing.

MiCo – Milano Convention Centre

25 gennaio – 23 febbraio e 5 marzo – 16 marzo

Chiudono:

  • Via Scarampo (controviale taxi)

  • Viale Teodorico (fino a Gattamelata)

Taxi deviati, niente sosta.

Westin Palace (Piazza Repubblica)

31 gennaio – 23 febbraio

Chiusura del lato Panfilo Castaldi, stop ai mezzi ATM e rimozione sharing.

Palazzo Giureconsulti (zona Duomo)

31 gennaio – 23 febbraio

Divieti di sosta e rimozione sharing in:

  • Passaggio Santa Margherita

  • Via Santa Margherita

  • Via Mengoni

  • Via Mercanti

MH1 – Ice Hockey Arena Santa Giulia

5 febbraio – 22 febbraio e 6 marzo – 17 marzo

Interdizioni in:

  • Nuova strada Futurismo–Diagonale

  • Via Bonfadini (da Largo Gonzaga)

  • Via Mecenate (tra R1 e R2)

MIP – Ice Park Rho

5 febbraio – 22 febbraio

Chiusura di Viale Porta Ovest, lato Fiera.

MSK – Ice Skating Arena Assago

6 febbraio – 21 febbraio

Interdizione in via Di Vittorio.

Conclusione

Milano si prepara a ospitare il mondo, ma nel frattempo… non si muove più nessuno. Se avete impegni in quei giorni, fate un favore a voi stessi: pianificate tutto con largo anticipo. O meglio ancora: metro, piedi, bici. L’auto lasciatela dove sta.

VEDI ANCHE
Fiat 600 Sport Milano Cortina 2026: il prezzo della serie speciale
Fiat 600 Sport Milano Cortina, "olimpica" di nome e di fatto?
Olimpiadi: Marcell Jacobs e Usain Bolt vs Nissan GTR sui 100 m
Atleti olimpionici vs auto: la sfida in tre video indimenticabili
Area B Milano: nuovi divieti dal 1° ottobre 2025
Area B Milano: nuovi divieti dal 1° ottobre 2025. Ecco chi entra e chi no
Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/01/2026
Gallery
Vedi anche