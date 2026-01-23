Olimpiadi invernali: per il traffico sarà un macello. Tutte le vie chiuse a Milano

Milano si prepara alle Olimpiadi invernali 2026. Tradotto: la città diventa un gigantesco cantiere a cielo aperto, con strade chiuse, mezzi deviati e automobilisti che dovranno armarsi di pazienza zen. La Prefettura ha pubblicato il piano ufficiale delle chiusure, e il quadro è chiaro: dal 2 al 6 febbraio, muoversi in città sarà un’impresa degna del biathlon.
Di seguito, tutti i blocchi, evento per evento. Se vivete o lavorate in una delle zone coinvolte… fate scorta di caffè.
Piazza della Scala a Milano - By Lucalari84 - Own work, CC BY-SA 4.0
2 febbraio – Presentazione dei Giochi a Palazzo Marino / Teatro alla Scala (ore 17.00)
Orario chiusure: 14.00 – 24.00
Zona Scala completamente blindata. Chiudono:
Largo Ghiringhelli / Claudio Abbado
Via Santa Margherita
Piazza della Scala
Via Manzoni (tratto centrale)
Via Case Rotte
Via Verdi
Via dell’Orso
Stop totale al traffico, divieti di sosta ovunque, cestini rimossi, tombini controllati, mezzi ATM di superficie sospesi. Via anche taxi e sharing. Insomma: se volete passare, meglio farlo a piedi. Forse.
Milano, Cimitero Monumentale - Di Paolobon140 - Opera propria, CC BY-SA 4.0
5 febbraio – Cena di benvenuto del CIO alla Fabbrica del Vapore (ore 19.00)
Orario chiusure: 14.00 – 24.00
Quartiere Monumentale in modalità “zona rossa”. Bloccate:
Piazzale Baiamonti
Via Ceresio
Piazzale Cimitero Monumentale
Via Bramante (da Fioravanti)
Via Niccolini (da Fioravanti)
Via Luigi Nono
Via Messina (da Cenisio a Fioravanti)
Via Procaccini
Piazza Coriolano
Via Cenisio (da Messina a Nono)
Via Galileo Ferraris
ATM di superficie sospesa, metro con salto fermata a Monumentale e Cenisio. Niente taxi, niente sharing. E il Cimitero Monumentale? Chiuso tutto il giorno.
Milano, Palazzo Reale - di Manuel Pagani - Mm4mm - CC BY-SA 4.0
6 febbraio – Cocktail a Palazzo Reale (ore 17.00)
Orario chiusure: 14.00 – 21.00
Il cuore della città diventa off-limits. Chiudono:
Piazza Missori
Via Mazzini
Piazza Duomo
Via Mengoni
Largo Abbado
Via Santa Margherita
Piazza Scala
Via Manzoni
Piazza Fontana
Via delle Ore
Via Santa Tecla
Largo Schuster
Via Palazzo Reale
Via Pecorari
Via Rastrelli
Via Paolo da Cannobio
Via Baracchini
Via Albricci
Via Larga
Stop ai mezzi ATM, taxi e sharing rimossi. E sì: Duomo chiuso al pubblico, terrazze comprese.
Il Palazzo dell'Arte, sede della Triennale e del Museo del Design di Milano, progettato da Muzio
6 febbraio – Cocktail dei Ministri dello Sport alla Triennale (ore 17.00)
Orario chiusure: 14.00 – 21.00
Mini–zona rossa attorno al Parco Sempione:
Viale Alemagna
Via Molière
Via Milton
Stesso copione: niente traffico, niente sosta, niente mezzi.
6 febbraio – Percorso dei dignitari da Palazzo Reale a San Siro (dalle 15.00 alle 22.00)
È il tratto più lungo e più impattante: un serpentone che attraversa mezza città. Il corteo passerà da: Duomo → Verziere → Largo Augusto → Porta Vittoria → Sforza → San Damiano → Senato → Cavour → Manin → Repubblica → Gioia → Sondrio → Lancetti → Jenner → Bodio → Lugano → Bacula → Monte Ceneri → Lotto → Ippodromo → Patroclo → Achille.
Tutto chiuso, tutto vietato, tutto sospeso. E sotto il cavalcavia Bacula e Monte Ceneri? Divieto di sosta totale.
Attenzione: nelle vie Patroclo e Diomede lo stop dura fimo a mezzanotte.
Milano San Siro, stadio Meazza - di Prelvini - CC BY-SA 4.0
6 febbraio – Cerimonia inaugurale a San Siro (ore 20.00)
Orario chiusure: 13.00 – 24.00
Zona stadio completamente isolata:
Piazzale Lotto
Via Caprilli
Piazzale dello Sport
Via Achille
Via Tesio
Via Rospigliosi
Via Dessie
Via Harar
Via Patroclo
Via Fetonte
Via Privata del Centauro
Via Bisanzio
Via Pegaso
Piazza Sempione - di Paolobon140 - CC BY-SA 4.0
6 febbraio – Accensione del braciere olimpico in Piazza Sempione (ore 22.00)
Orario chiusure: 15.00 – 24.00
Blocco totale in zona Arco della Pace:
Corso Sempione (da Canova)
Via Gherardini
Via Piermarini
Via Sangiorgio
Via Guerrazzi
Via Pagano
Via Cirillo
Via Cagnola
Via Bertani
Parco Sempione? Chiuso dalle 13.00.
Milano, villaggio olimpico in costruzione - di Marcuscalabresus - CC BY-SA 4.0
Venue Olimpiche – Chiusure lunghe
Villaggio Olimpico (zona Ripamonti)
26 gennaio – 23 febbraio e 27 febbraio – 20 marzo
Possibili interdizioni in:
Via Lorenzini
Controviale di via Ripamonti
Divieti di sosta e rimozione sharing.
MiCo – Milano Convention Centre
25 gennaio – 23 febbraio e 5 marzo – 16 marzo
Chiudono:
Via Scarampo (controviale taxi)
Viale Teodorico (fino a Gattamelata)
Taxi deviati, niente sosta.
Westin Palace (Piazza Repubblica)
31 gennaio – 23 febbraio
Chiusura del lato Panfilo Castaldi, stop ai mezzi ATM e rimozione sharing.
Palazzo Giureconsulti (zona Duomo)
31 gennaio – 23 febbraio
Divieti di sosta e rimozione sharing in:
Passaggio Santa Margherita
Via Santa Margherita
Via Mengoni
Via Mercanti
MH1 – Ice Hockey Arena Santa Giulia
5 febbraio – 22 febbraio e 6 marzo – 17 marzo
Interdizioni in:
Nuova strada Futurismo–Diagonale
Via Bonfadini (da Largo Gonzaga)
Via Mecenate (tra R1 e R2)
MIP – Ice Park Rho
5 febbraio – 22 febbraio
Chiusura di Viale Porta Ovest, lato Fiera.
MSK – Ice Skating Arena Assago
6 febbraio – 21 febbraio
Interdizione in via Di Vittorio.
Conclusione
Milano si prepara a ospitare il mondo, ma nel frattempo… non si muove più nessuno. Se avete impegni in quei giorni, fate un favore a voi stessi: pianificate tutto con largo anticipo. O meglio ancora: metro, piedi, bici. L’auto lasciatela dove sta.