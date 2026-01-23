Olimpiadi invernali: per il traffico sarà un macello. Tutte le vie chiuse a Milano

Milano si prepara alle Olimpiadi invernali 2026. Tradotto: la città diventa un gigantesco cantiere a cielo aperto, con strade chiuse, mezzi deviati e automobilisti che dovranno armarsi di pazienza zen. La Prefettura ha pubblicato il piano ufficiale delle chiusure, e il quadro è chiaro: dal 2 al 6 febbraio, muoversi in città sarà un’impresa degna del biathlon.

Di seguito, tutti i blocchi, evento per evento. Se vivete o lavorate in una delle zone coinvolte… fate scorta di caffè.

Piazza della Scala a Milano - By Lucalari84 - Own work, CC BY-SA 4.0

2 febbraio – Presentazione dei Giochi a Palazzo Marino / Teatro alla Scala (ore 17.00)

Orario chiusure: 14.00 – 24.00

Zona Scala completamente blindata. Chiudono:

Largo Ghiringhelli / Claudio Abbado

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Manzoni (tratto centrale)

Via Case Rotte

Via Verdi

Via dell’Orso

Stop totale al traffico, divieti di sosta ovunque, cestini rimossi, tombini controllati, mezzi ATM di superficie sospesi. Via anche taxi e sharing. Insomma: se volete passare, meglio farlo a piedi. Forse.

Milano, Cimitero Monumentale - Di Paolobon140 - Opera propria, CC BY-SA 4.0

5 febbraio – Cena di benvenuto del CIO alla Fabbrica del Vapore (ore 19.00)

Orario chiusure: 14.00 – 24.00

Quartiere Monumentale in modalità “zona rossa”. Bloccate:

Piazzale Baiamonti

Via Ceresio

Piazzale Cimitero Monumentale

Via Bramante (da Fioravanti)

Via Niccolini (da Fioravanti)

Via Luigi Nono

Via Messina (da Cenisio a Fioravanti)

Via Procaccini

Piazza Coriolano

Via Cenisio (da Messina a Nono)

Via Galileo Ferraris

ATM di superficie sospesa, metro con salto fermata a Monumentale e Cenisio. Niente taxi, niente sharing. E il Cimitero Monumentale? Chiuso tutto il giorno.

Milano, Palazzo Reale - di Manuel Pagani - Mm4mm - CC BY-SA 4.0

6 febbraio – Cocktail a Palazzo Reale (ore 17.00)

Orario chiusure: 14.00 – 21.00

Il cuore della città diventa off-limits. Chiudono:

Piazza Missori

Via Mazzini

Piazza Duomo

Via Mengoni

Largo Abbado

Via Santa Margherita

Piazza Scala

Via Manzoni

Piazza Fontana

Via delle Ore

Via Santa Tecla

Largo Schuster

Via Palazzo Reale

Via Pecorari

Via Rastrelli

Via Paolo da Cannobio

Via Baracchini

Via Albricci

Via Larga

Stop ai mezzi ATM, taxi e sharing rimossi. E sì: Duomo chiuso al pubblico, terrazze comprese.

Il Palazzo dell'Arte, sede della Triennale e del Museo del Design di Milano, progettato da Muzio

6 febbraio – Cocktail dei Ministri dello Sport alla Triennale (ore 17.00)

Orario chiusure: 14.00 – 21.00

Mini–zona rossa attorno al Parco Sempione:

Viale Alemagna

Via Molière

Via Milton

Stesso copione: niente traffico, niente sosta, niente mezzi.

6 febbraio – Percorso dei dignitari da Palazzo Reale a San Siro (dalle 15.00 alle 22.00)

È il tratto più lungo e più impattante: un serpentone che attraversa mezza città. Il corteo passerà da: Duomo → Verziere → Largo Augusto → Porta Vittoria → Sforza → San Damiano → Senato → Cavour → Manin → Repubblica → Gioia → Sondrio → Lancetti → Jenner → Bodio → Lugano → Bacula → Monte Ceneri → Lotto → Ippodromo → Patroclo → Achille.

Tutto chiuso, tutto vietato, tutto sospeso. E sotto il cavalcavia Bacula e Monte Ceneri? Divieto di sosta totale.

Attenzione: nelle vie Patroclo e Diomede lo stop dura fimo a mezzanotte.

Milano San Siro, stadio Meazza - di Prelvini - CC BY-SA 4.0

6 febbraio – Cerimonia inaugurale a San Siro (ore 20.00)

Orario chiusure: 13.00 – 24.00

Zona stadio completamente isolata:

Piazzale Lotto

Via Caprilli

Piazzale dello Sport

Via Achille

Via Tesio

Via Rospigliosi

Via Dessie

Via Harar

Via Patroclo

Via Fetonte

Via Privata del Centauro

Via Bisanzio

Via Pegaso

Piazza Sempione - di Paolobon140 - CC BY-SA 4.0

6 febbraio – Accensione del braciere olimpico in Piazza Sempione (ore 22.00)

Orario chiusure: 15.00 – 24.00

Blocco totale in zona Arco della Pace:

Corso Sempione (da Canova)

Via Gherardini

Via Piermarini

Via Sangiorgio

Via Guerrazzi

Via Pagano

Via Cirillo

Via Cagnola

Via Bertani

Parco Sempione? Chiuso dalle 13.00.

Milano, villaggio olimpico in costruzione - di Marcuscalabresus - CC BY-SA 4.0

Venue Olimpiche – Chiusure lunghe

Villaggio Olimpico (zona Ripamonti)

26 gennaio – 23 febbraio e 27 febbraio – 20 marzo

Possibili interdizioni in:

Via Lorenzini

Controviale di via Ripamonti

Divieti di sosta e rimozione sharing.

MiCo – Milano Convention Centre

25 gennaio – 23 febbraio e 5 marzo – 16 marzo

Chiudono:

Via Scarampo (controviale taxi)

Viale Teodorico (fino a Gattamelata)

Taxi deviati, niente sosta.

Westin Palace (Piazza Repubblica)

31 gennaio – 23 febbraio

Chiusura del lato Panfilo Castaldi, stop ai mezzi ATM e rimozione sharing.

Palazzo Giureconsulti (zona Duomo)

31 gennaio – 23 febbraio

Divieti di sosta e rimozione sharing in:

Passaggio Santa Margherita

Via Santa Margherita

Via Mengoni

Via Mercanti

MH1 – Ice Hockey Arena Santa Giulia

5 febbraio – 22 febbraio e 6 marzo – 17 marzo

Interdizioni in:

Nuova strada Futurismo–Diagonale

Via Bonfadini (da Largo Gonzaga)

Via Mecenate (tra R1 e R2)

MIP – Ice Park Rho

5 febbraio – 22 febbraio

Chiusura di Viale Porta Ovest, lato Fiera.

MSK – Ice Skating Arena Assago

6 febbraio – 21 febbraio

Interdizione in via Di Vittorio.

Conclusione

Milano si prepara a ospitare il mondo, ma nel frattempo… non si muove più nessuno. Se avete impegni in quei giorni, fate un favore a voi stessi: pianificate tutto con largo anticipo. O meglio ancora: metro, piedi, bici. L’auto lasciatela dove sta.

