Nuova Volkswagen ID.3 Neo, maggiore efficienza grazie al motore APP350

Volkswagen ID.3 Neo ha fatto il suo debutto nella giornata di ieri e rappresenta un importante aggiornamento della ID.3 che già conosciamo bene. Non è solo una questione di design perché la casa tedesca ha introdotto diverse novità tecniche che hanno permesso di offrire percorrenze superiori.

Nuovo motore e più autonomia

Volkswagen ID.3 Neo

Già perché la nuova compatta elettrica tedesca propone autonomie che vanno da 417 a 630 Km WLTP (dati comunque ancora provvisori). Le novità non riguardano solo le batterie in quanto la nuova ID:3 Neo, oltre a poggiare sulla piattaforma MEB+, evoluzione della MEB, adotta la nuova motorizzazione APP350 che offre una maggiore efficienza rispetto alla precedente APP310. In altre parole, a fronte di una batteria di pari capacità, la nuova ID.3 Neo raggiunge un'autonomia maggiore rispetto alla ID.3.

Il nuovo motore APP350 garantisce potenze fino a 170 kW (213 CV). APP è l'acronimo di Axial Parallel Position, una disposizione assiale parallela del motore sincrono a eccitazione permanente, mentre il numero 350 indica la coppia motrice massima in Nm.

3 livelli di potenza

Volkswagen ID.3 Neo

Come abbiamo visto, la nuova Volkswagen ID.3 è proposta in 3 livelli di potenza: 125 kW (170 CV), 140 kW (190 CV) e 170 kW (231 CV). In particolare, la versione base da 125 kW è abbinata a una batteria con una capacità di 50 kWh ed è la dotazione della ID.3 Neo Trend. La ID.3 Neo Life e la ID.3 Neo Style si possono avere con una batteria da 58 kWh e 140 kW e una batteria da 79 kWh e 170 kW.

Autonomia e ricarica

Volkswagen ID.3 Neo

Grazie al nuovo pacchetto tecnico, ID.3 Neo offre più autonomia rispetto alla precedente ID.3. Con la batteria da 50 kWh si arriva a 417 km. Per la ID.3 Neo con batteria da 58 kWh la percorrenza prevista è fino a 494 km. Con la batteria grande da 79 kWh l'autonomia massima WLTP arriva a 630 km. Sul fronte della ricarica, le batterie da 50 e 58 kWh possono essere ricaricate in corrente continua ad una potenza fino a 105 kW; per l'accumulatore da 79 kWh fino a 183 kW di potenza.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/04/2026