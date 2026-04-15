Volkswagen ID.3 Neo, focus su interni e bagagliaio: tornano i tasti fisici

Volkswagen ID.3 Neo ha fatto il suo debutto da poco ed è molto di più che un semplice restyling della ID.3. La compatta elettrica ha fatto un importante passo avanti con un nuovo design, interni più rifiniti e nuove motorizzazioni. In particolare, gli interni hanno ricevuto un upgrade sostanzioso. La casa tedesca ha infatti alzato l'asticella della qualità e contestualmente ha migliorato l'ergonomia, reintroducendo alcuni comandi fisici per rendere la gestione delle funzioni della vettura più intuitiva. C'è anche un interessante aggiornamento lato tecnologia ma andiamo con ordine.

Tornano i comandi fisici

Volkswagen ID.3 Neo

Volkswagen lo aveva promesso, stop ad abitacoli eccessivamente minamilisti dove si gestisce tutto dal solo infotainment. Infatti, adesso, nella consolle centrale, in posizione separata in una barra con tasti fisici, troviamo le funzioni del climatizzatore per regolare temperatura, ventilatore, accensione/spegnimento, modalità automatica del climatizzatore, ricircolo dell'aria, sbrinamento del parabrezza, sbrinamento del lunotto e, al centro, l'interruttore del lampeggio di emergenza.

Ma non è finita qui perché tra il vano per gli smartphone (c'è anche la ricarica induttiva) e un vano portabevande è presente una nuova manopola dell'audio che consente di cambiare brano ed emittente tramite la funzione Track. Insomma, maggiore praticità per gestire le principali funzioni della vettura.

Volkswagen ID.3 Neo: la plancia

Volkswagen ID.3 Neo

Partiamo dal volante multifunzione che è stato ridisegnato con la corona appiattita nella parte superiore e inferiore e i tasti fisici disposti in posizione intuitiva attraverso i quali si possono gestire, ad esempio, gli ADAS o l'attivazione dei comandi vocali. Dietro, sono posizionate le leve di comando sullo sterzo per il cambio e il freno di stazionamento nonché per le funzioni di indicatori di direzione, abbaglianti e tergicristalli.

Con la ID.3 è arrivato anche un upgrade della tecnologia. Abbiamo infatti il nuovo Digital Cockpit da 10,25 pollici con grafica personalizzabile che include anche una visualizzazione della mappa di navigazione. C'è poi il nuovo infotainment Innovision con display touch da 12,9 pollici. All'interno del sistema multimediale è presente un app store tramite il quale è possibile abilitare o ampliare funzioni e servizi in modo digitale, flessibile e specifico per il veicolo. Inoltre, si potranno scaricare app relative ad audio, streaming video, parcheggio, ricarica e gaming.

Volkswagen spiega che nel nuovo software, il pacchetto VW Connect è fornito gratuitamente per dieci anni dalla prima consegna. In futuro comprenderà numerose funzioni che finora facevano parte dell'opzione a pagamento VW Connect Plus, tra cui l'assistente vocale online IDA, i servizi di navigazione, una chiave digitale, diversi servizi di ricarica e varie funzioni remote.

Con la nuova ID.3 Neo arriva anche una nuova chiave digitale che consente di accedere comodamente al veicolo con un dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone o smartwatch.

Bagagliaio

Volkswagen ID.3 Neo

Lo spazio per i bagagli? 385 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si arriva a 1.267 litri.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/04/2026