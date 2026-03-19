Audi E7X: il SUV elettrico per la Cina ha un design radicale e autonomia a prova di ansia

La nuova Audi E7X rappresenta un cambio radicale per Audi nel segmento dei SUV elettrici (guarda la homepage di Audi).

Audi E7X: il SUV BEV è nato per la Cina

Pensato specificamente per il mercato cinese (guarda un’altra Audi per la Cina), questo sport utility a corrente si distingue nettamente dai modelli destinati all’Europa fin dal primo sguardo. Il progetto nasce dalla collaborazione con SAIC e punta a soddisfare gusti e aspettative locali.

Audi E7X: il SV elettrico per il mercato cinese è pronto al debutto con un design audace

Design fuori dagli schemi Audi

Uno degli elementi più distintivi di Audi E7X è il design. Lungo oltre 5 metri, abbandona la tradizionale griglia single-frame per adottare un frontale definito dalle luci a LED. Anche il profilo è moderno, con maniglie a filo e telecamere al posto degli specchietti. Una scelta che rafforza il posizionamento assai contemporaneo - quasi futuristico - dello sport utility, che non ha dovuto seguire i dettami di stile classici a cui ci ha abituato Audi per i suoi modelli europei.

Audi E7X: costruito in collaborazione con SAIC, è lungo più di cinque metri

Tecnologia e autonomia da riferimento

L’Audi E7X utilizza batterie CATL da 100 kWh e 109,3 kWh. L’autonomia varia tra 615 e 751 km, numeri competitivi nel panorama BEV. La versione base supera i 400 CV, mentre quella a doppio motore oltrepassa i 670 CV, con uno 0-100 km/h in meno di 4 secondi.

Audi E7X: batterie da oltre 100 kWh e potenze fino a più di 670 CV

Aspettiamo di vedere gli interni, manca poco...

Sebbene la casa di Ingolstadt abbia pubblicato una serie di nuove immagini del SUV e ulteriori dettagli sulla sua motorizzazione, non ha ancora svelato gli interni. Tuttavia, non dovremo aspettare a lungo per vederli, poiché lo sport utility a corrente sarà esposto al Salone dell'Auto di Pechino alla fine del mese prossimo.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/03/2026