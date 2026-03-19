BEV

Audi E7X: il SUV elettrico per la Cina ha un design radicale e autonomia a prova di ansia

Avatar di Alessandro Perelli, il 19/03/26

3 ore fa - Il nuovo modello a batterie debutta in Cina con stile innovativo

Il maxi sport utility elettrico di Ingolstadt, sviluppato con SAIC per il mercato cinese, si presenta con un look di rottura rispetto ai modelli europei e promette elevate percorrenze

La nuova Audi E7X rappresenta un cambio radicale per Audi nel segmento dei SUV elettrici (guarda la homepage di Audi).

Audi E7X: il SUV BEV è nato per la Cina

Pensato specificamente per il mercato cinese (guarda un’altra Audi per la Cina), questo sport utility a corrente si distingue nettamente dai modelli destinati all’Europa fin dal primo sguardo. Il progetto nasce dalla collaborazione con SAIC e punta a soddisfare gusti e aspettative locali.

Audi E7X: il SV elettrico per il mercato cinese è pronto al debutto con un design audace

Design fuori dagli schemi Audi

Uno degli elementi più distintivi di Audi E7X è il design. Lungo oltre 5 metri, abbandona la tradizionale griglia single-frame per adottare un frontale definito dalle luci a LED. Anche il profilo è moderno, con maniglie a filo e telecamere al posto degli specchietti. Una scelta che rafforza il posizionamento assai contemporaneo - quasi futuristico - dello sport utility, che non ha dovuto seguire i dettami di stile classici a cui ci ha abituato Audi per i suoi modelli europei.

Audi E7X: costruito in collaborazione con SAIC, è lungo più di cinque metri

Tecnologia e autonomia da riferimento

L’Audi E7X utilizza batterie CATL da 100 kWh e 109,3 kWh. L’autonomia varia tra 615 e 751 km, numeri competitivi nel panorama BEV. La versione base supera i 400 CV, mentre quella a doppio motore oltrepassa i 670 CV, con uno 0-100 km/h in meno di 4 secondi.

Audi E7X: batterie da oltre 100 kWh e potenze fino a più di 670 CV

Aspettiamo di vedere gli interni, manca poco...

Sebbene la casa di Ingolstadt abbia pubblicato una serie di nuove immagini del SUV e ulteriori dettagli sulla sua motorizzazione, non ha ancora svelato gli interni. Tuttavia, non dovremo aspettare a lungo per vederli, poiché lo sport utility a corrente sarà esposto al Salone dell'Auto di Pechino alla fine del mese prossimo.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/03/2026
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