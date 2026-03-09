Audi A8, fine della corsa? Stop agli ordini in Germania, ma potrebbe esserci una sostituta

Audi sospende gli ordini della lussuosa berlina, che per adesso resta in produzione ma il futuro è nebuloso tra calo di vendite e nuove strategie

L’Audi A8 (guarda la prova di Audi A8), storica ammiraglia del marchio Audi, sembra avvicinarsi alla fine del proprio ciclo commerciale. Secondo quanto riportato da diverse fonti di settore (leggi l’articolo di Motor1.com), la casa tedesca ha smesso di accettare nuovi ordini per il modello in Germania a partire dal 18 febbraio.

Audi A8, futuro incerto per l’ammiraglia

In effetti, visitando il configuratore ufficiale, i clienti interessati alla berlina di lusso vengono ora invitati a valutare vetture già disponibili oppure modelli usati.

Audi A8: l'ammiraglia di Ingolstadt potrebbe uscire di scena nel 2026

Produzione ancora attiva

Nonostante la sospensione degli ordini nel mercato tedesco, l’Audi A8 non è ancora ufficialmente uscita di produzione. Un portavoce della casa tedesca ha spiegato che la disponibilità del modello dipende attualmente dai livelli di stock e da altri fattori legati ai mercati globali. In altre parole, la grande berlina resta ancora presente nei listini, almeno temporaneamente, pur se il suo destino sembra segnato.

Audi A8: l'abitacolo della berlina esprime lusso e la tecnologia al vertice

Il calo delle berline di lusso

Il possibile ritiro della Audi A8 riflette un trend più ampio del mercato. Anche nel segmento delle ammiraglie, dominato da modelli come BMW Serie 7 e Mercedes Classe S, la domanda si è progressivamente spostata verso SUV e crossover di grandi dimensioni. Le vendite della berlina Audi ne hanno risentito negli ultimi anni e se dovesse uscire di scena, gli unici modelli realmente attendibili in Europa resterebbero proprio quelli di Monaco e Stoccarda. Se non altro per la reputazione che si sono creati negli anni.

Audi A8: se uscisse dai listini potrebbe arrivare un maxi SUV di lusso?

Possibile successore all’orizzonte

La storia dell’Audi A8 potrebbe però non chiudersi definitivamente. La casa dei quattro anelli ha lasciato intendere che ulteriori dettagli su un eventuale successore potrebbero arrivare in futuro. Tra le ipotesi circola anche un nuovo grande SUV, forse collegato al progetto Horch, il brand extralusso di Audi (guarda la homepage di Audi Italia), che potrebbe rappresentare la prossima ammiraglia del marchio.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/03/2026