Dal concept alla realtà: la futura Audi A8 sarà elettrica e in stile Grandsphere

NUOVA AUDI A8: L'AMMIRAGLIA GUARDA AL FUTURO Audi ha confermato che il concept Grandsphere è il prototipo che anticipa in maniera più chiara la prossima generazione dell'ammiraglia A8, che sarà dotata di una motorizzazione completamente elettrica e sarà basata sull'architettura PPE. L'Audi A8 e-tron potrebbe essere svelata nel 2024, per inserirsi nella nicchia delle super ammiraglie elettriche, già presidiata da due modelli come la Mercedes EQS e la BMW i7. In una recente intervista con la stampa inglese, Marc Lichte, responsabile del design di Audi, ha descritto la Grandsphere come un “teaser molto concreto” aggiungendo che “Non è lontano da ciò che diventerà la produzione. Non è 1:1 ma molto vicino”. Sapevamo già che la Grandsphere era più di uno studio di design, ma le parole del suo progettista ci confermano la notevole somiglianza fra concept e auto di produzione, sottolineando come la Grandsphere sia il modello più vicino alla costruzione dei quattro concept “Sphere” presentati fino a oggi.

Nuova Audi A8: l'ammiraglia tedesca sarà simile al concept Grandsphere SOLUZIONE (QUASI) LOGICA Questo passo sembra naturale, poiché la berlina di lusso era l'unica con un design adeguato alla produzione rispetto al più radicale granturismo a due porte con tetto a ribalta (Skysphere), al minivan premium (Urbansphere) e alla coupé a quattro porte rialzata (Activesphere). Leggendo tra le righe, ci aspettiamo che l'Audi A8 e-tron conservi la maggior parte delle caratteristiche stilistiche del concept, anche se con i soliti dettagli cambiati. Più in dettaglio, le modifiche per la produzione potrebbero includere ruote di diametro inferiore, un tetto leggermente più alto e una cellula abitativa dall'aspetto più convenzionale con montati più spessi. Anche il design della parte posteriore potrebbe cambiare, anche se la A8 e-tron manterrà probabilmente più di uno spunto stilistico della carrozzeria “granturismo a quattro porte” della Grandsphere.

Nuova Audi A8: la berlina di lusso avrà un design tipo granturismoL’ABITACOLO SARA PIÙ CONVENZIONALE Gli interni della A8 e-tron perderanno anche la maggior parte delle caratteristiche molto futuristiche del concept, che presentava proiettori sostitutivi dei display di bordo, sedili posteriori in stile divano, un vaso per piante sul tunnel centrale e volante/pedaliera retrattili per la modalità di guida autonoma. Detto questo, il modello di produzione integrerà sicuramente l'ultima tecnologia disponibile per infotainment e sicurezza del Gruppo VW, giustificando la sua posizione al vertice della gamma Audi e la descrizione di “jet privato per la strada”. Si prevede inoltre che il modello di produzione manterrà le dimensioni generose della Grandsphere, che misura 5,35 metri di lunghezza, con un passo che si estende fino a 3,19 metri. Queste cifre sono 4,8 cm e 6,2 cm più lunghe dell'attuale Audi A8L, pur essendo leggermente inferiori alla A8L Horch.

Nuova Audi A8: l'abitacolo luminoso e lussuoso del concept GrandspherePIATTAFORMA BEV DI NUOVA CONCEZIONE Proprio come tutti i concept Sphere, la futura (e futuristica…) Audi A8 e-tron si appoggerà sull'architettura PPE dedicata ai BEV, sviluppata da Audi e Porsche. Ciò significa che il modello attuale sarà l'ultima A8 alimentato con motori a combustione interna, pur se ibridi. L’architettura PPE debutterà quest'anno con il SUV Q6 e-tron, seguito dalla famiglia A6 e-tron, che includerà le varianti di carrozzeria Sportback e Avant.

Nuova Audi A8: costruita sulla piattaforma PPE e con motori fino a 721 CVSUPER POTENZA A ELETTRONI La Grandsphere è dotata di due motori elettrici che erogano una potenza combinata di 721 CV per 960 Nm di coppia, con una batteria da 120 kWh che offre un’autonomia di 750 km. Questi numeri potrebbero essere rispecchiati dalla A8 e-tron, o almeno nella sua configurazione più potente. Il concept è stato presentato anche con quattro ruote sterzanti e sofisticate sospensioni adattive. Tuttavia, i media anglosassoni riferiscono che il tipo di trazione e la manovrabilità “non sono più al top delle specifiche di progettazione” per Audi, che si sta concentrando maggiormente sul piacere di vivere a bordo, sul lusso, sui sistemi di intrattenimento high-tech e sulla guida autonoma. Se l’arrivo per il 2024 dell’ammiraglia elettrica Audi sarà confermato, i prossimi avvistamenti di prototipi camuffati potrebbero darci ulteriori suggerimenti sul suo design per capire se gli stilisti Audi sono riusciti a mantenere le promesse sugli spunti di design dell’auto.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/01/2023