MANCA POCO AL DEBUTTO DELLA SPORTIVA Dal quartier generale di Ingolstadt arrivano finalmente le prime foto ufficiali della nuova Audi RS 3 in versione berlina tre volumi e Sportback. La piccola bomba tedesca avrà il compito di riaffermare il dominio Audi nel segmento delle Hot Hatch, le berlinette ad alte prestazioni, ultimamente messo in discussione dalla Mercedes A45 AMG S con il suo motore due litri di serie più potente di sempre con 420 CV. Mostrate nella consueta livrea mimetica pre-produzione, le due sportive sono accompagnate dal resto dei modelli della gamma Audi Sport e svelano una decorazione “promozionale” con la sequenza 1-2-4-5-3, probabilmente un riferimento all'ordine di accensione dei cinque cilindri del motore.

SUPER MOTORE IN EREDITÀ La RS3 è impostata per utilizzare la stessa unità a cinque cilindri turbo della sua sorella maggiore RS Q3 e della TT RS Coupé. Quindi, dovrebbe erogare 400 CV, distribuiti a entrambi gli assi grazie alla trazione integrale quattro, per un’accelerazione da zero a cento orari in circa 4 secondi. Tale potenza collocherà la RS3 tra i modelli più prestazionali del suo segmento, seconda solo alla rivale Mercedes Classe A che abbiamo accennato prima. Come previsto, le modifiche visive sulla RS3 non stravolgono il look del modello meno sportivo, andando a modificare un po’ le prese d’aria, ora più aggressive, i cerchi in lega leggera su misura per ospitare dischi freno e pneumatici più grandi. Inoltre, ci sarà un diffusore posteriore con estrattori più ampi. Tuttavia, anche l’abitacolo sarà aggiornato con un look e dettagli più sportivi per adattarsi alle super prestazioni della RS3.

LE PAROLE DEI CAPI DI AUDI SPORT Il 2020 è stato un anno record per Audi Sport con 15 modelli R ed RS e 29.300 esemplari venduti. Le immagini hanno accompagnato un'intervista rilasciata dal nuovo amministratore delegato di Audi Sport Sebastian Grams, molto soddisfatto dei risultati, e che ha fatto una breve analisi dei suoi primi tre mesi di lavoro, ipotizzando quello che sarà il futuro: “La nostra missione è spingere i limiti del possibile - questo è ciò che Audi Sport sta facendo. E sono sicuro che questo continuerà ad essere il nostro obiettivo in futuro”. E ha proseguito: “Il cambiamento costituisce sempre una grande opportunità. Audi Sport mira a plasmare le auto high performance del futuro secondo tre direttive: emozione, sostenibilità e digitalizzazione, questa è la strada per garantire ai nostri clienti prodotti d’eccellenza”. Inoltre, ha confermato che i modelli Audi Sport plug-in hybrid fanno parte di un normale processo di elettrificazione della gamma, al pari dei nuovi modelli 100% elettrici come la RS e-tron GT.

NEL 2030 TUTTE AUDI SPORTIVE ELETTRIFICATE Ma la parola è passata anche al capo delle vendite e del marketing di Audi Sport, Rolf Michl, che ha aggiunto: “Prevediamo di offrire più della metà dei nostri modelli ad alte prestazioni in forma parzialmente o completamente elettrificata già nel 2024. E entro il 2026, questa cifra sarà probabilmente intorno all’80%. Vogliamo offrire ai nostri clienti i prodotti e i servizi giusti per i loro mercati e segmenti specifici”. I SUV elettrificati ad alte prestazioni sono di particolare interesse per Audi Sport, secondo Michl, e l’obiettivo entro il 2030 è di avere tutti i modelli Audi Sport con motori ibridi plug-in o completamente elettrici. La RS3 sarà, quindi, tra gli ultimi modelli high performance non elettrificati e potrebbe essere l'ultima uscita per il motore a cinque cilindri in linea, che è stato utilizzato in varie configurazioni da quando l'Audi 100 è stata lanciata nel lontano 1976.