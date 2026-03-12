Nuova Audi A6L: lusso, tecnologia e spazio extra sulla berlina premium dedicata alla Cina

La quattro porte tedesca debutta sul mercato del Paese orientale con misure quasi da segmento superiore, più tecnologia e a prezzi inferiori di prima

La nuova Audi A6L debutta nel mercato cinese con dimensioni ancora più generose e una dotazione tecnologica evoluta.

Un'Audi A6L sempre più vicina alla A8

La grande berlina dei quattro anelli cresce fino a sfiorare le proporzioni della A8 (guarda la prova di Audi A8 60 TFSI), rafforzando la sua posizione nel segmento premium destinato al Paese asiatico.

La carrozzeria è stata allungata di 143 mm, portando la lunghezza complessiva a 5.142 mm. Il passo raggiunge i 3.066 mm, valore che supera quello della A8 standard ma resta leggermente inferiore alla versione lunga dell'ammiraglia Audi (guarda la homepage di Audi Italia). L’obiettivo è offrire maggiore comfort ai passeggeri posteriori, un aspetto particolarmente apprezzato nel mercato cinese.

Audi A6L: debutta la nuova berlina premium sul mercato cinese

Design aggiornato e dettagli orientali

Lo stile riprende il linguaggio della Audi A6 europea, ma con alcune modifiche dedicate. La griglia anteriore presenta un disegno interno rivisto, mentre una sottile firma luminosa a LED incornicia l’emblema del marchio.

Tra gli elementi distintivi spiccano i cerchi in lega da 21 pollici dell’allestimento S-Line, progettati per “riflettere l'estetica orientale”. Le prese d’aria con finiture in alluminio si estendono lungo le minigonne fino al diffusore posteriore, conferendo alla berlina un look più sofisticato.

Audi A6L: crescono le dimensioni e aumenta il comfort rispetto al modello precedente

Abitacolo hi-tech e comfort extra per i passeggeri

All’interno, la Audi A6L punta su comfort e tecnologia. L’abitacolo integra sedili posteriori sviluppati specificamente per i lunghi viaggi, mentre il tetto panoramico da 1,96 m² include 112 LED RGB per l’illuminazione ambientale.

La plancia è dominata dagli schermi digitali:

quadro strumenti da 11,9 pollici

display infotainment da 14,5 pollici

schermo dedicato al passeggero anteriore

head-up display di grandi dimensioni

L’impianto audio Bang & Olufsen a 16 altoparlanti completa l’esperienza premium.

Audi A6L: interni lussuosi e plancia con tre display per la berlina tedesca

Sicurezza e assistenza alla guida

La Audi A6L integra 33 sensori e due unità LiDAR, insieme alla tecnologia Huawei Qiankun Intelligent Driving. La dotazione comprende 28 sistemi ADAS e numerosi dispositivi di sicurezza, tra cui 7+2 airbag e maniglie semi-nascoste con protezione elettromeccanica.

Audi A6L: i cerchi in lega leggera da 21 pollici esclusivi della versione S Line

Gamma motori e potenze

La gamma motori include diverse soluzioni elettrificate, con livelli di potenza crescenti:

2.0 turbo mild-hybrid da 204 CV a trazione anteriore

2.0 turbo da 272 CV con sistema elettrico da 24 CV e trazione quattro

V6 turbo 3.0 da 367 CV con supporto elettrico e trazione integrale

La berlina del marchio tedesco può essere equipaggiata anche con quattro ruote sterzanti e sospensioni pneumatiche regolabili.

Audi A6L: gamma motori articolata su varianti a quattro cilindri e sei cilindri anche ibridi

Prezzi convenienti e collocamento sul mercato

La nuova A6L parte da ¥323.000 (circa 40.600 euro) per il modello base con motore da 2,0 litri a trazione anteriore. All'altro estremo della gamma, la versione V6 quattro da 3,0 litri arriva a ¥436.000 (circa 54.900 euro). Rispetto alla precedente A6L, lanciata nel 2018 e rinnovata nel 2022, il nuovo modello costa ¥104.900 (circa 13.200 euro) in meno.

La berlina continuerà a essere costruita localmente dalla joint ventureFAW-Audi. Accanto alla Audi A6L, la gamma includerà anche la futura A7L, una variante station wagon a passo lungo pensata sempre per il mercato cinese.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/03/2026