Nuova Audi RS 5 passa al plug-in hybrid: più potenza, meno emissioni e la supercar è servita

Dopo aver “spiato” i muletti durante le prove su strada (guarda le foto spia di Audi RS 5) e avere visto il primo teaser (guarda la prima immagine della sportiva tedesca), la nuova Audi RS 5 si presenta ufficialmente senza veli e le immagini della supercar di Ingolstadt sono state pubblicate dalla filiale italiana.

Debutto anticipato online

Gli scatti confermano che la sportiva di casa Audi (guarda la homepage di Audi Italia) sarà con carrozzeria in versione berlina e station wagon Avant. Un occhio più attento può aver notato un dettaglio di non poco conto: lo sportellino di ricarica sul lato posteriore sinistro. Un elemento che significa di essere di fronte a una svolta elettrificata (alla spina) per la sportiva tedesca.

Nuova Audi RS 5: debutta la sportiva di Ingolstadt con motore V6 2.9 PHEV da 639 CV

Motore V6 e spinta elettrica

Altro che ''down-sizing'', sotto il cofano della Audi RS 5 2026 troviamo il motore V6 2.9 TFSI biturbo a ciclo Miller, rivisto per rispettare le normative Euro 7 grazie al sistema plug-in hybrid. La potenza del termico è di 510 CV, cioé 60 CV in più della precedente RS 4, ma il sistema elettrico – accreditato di 177 CV – incrementa la potenza complessiva fino alla soglia dei 639 CV, per una coppia massima di 839 Nm. Valori nettamente superiori ad Audi RS 4 Avant, rispettivamente +189 CV e +225 Nm, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e una punta velocistica di 285 km/h.

Insomma, alla luce del fatto che Mercedes, probabilmente, abbandonerà il 4 cilindri PHEV della C 63 AMG a favore di un 6 cilindri MHEV, i numeri ci dicono che la nuova RS 5 diventerà la plug-in più performante della sua categoria. Certamente di Audi, con una potenza addirittura superiore a quella dell’attuale RS 6 Avant, giusto per intenderci.

Nuova Audi RS 5: batteria da 25,9 kWh ricaricabile in 2,5 ore in AC a 11 kW

Batteria ricaricabile in AC 11 kW

Motore e impianto elettrico a 400 Volt sono alimentati da una batteria da 25,9 kWh (22 kWh netti) collocata sotto il piano di carico del baule, supportata da un sistema di gestione termica adattivo e ricaricabile in AC con potenze fino a 11 kW così da ripristinare il 100% dell’energia in 2 ore e mezza alla colonnina. Audi RS 5 può muoversi in modalità sia full electric (EV) sia ibrida e con diverse funzioni di mantenimento, ricarica e gestione della temperatura della batteria per offrire sempre il massimo dell'efficienza.

La trazione integrale ''quattro'' è regolata da un nuovo e sofisitcato differenziale autobloccate con distribuzione predittiva della coppia tra gli assali grazie all'innovativo Dynamic Torque Control. Alle tradizionali modalità di marcia comfort, balanced e dynamic si affiancano gli inediti programmi RS sport e RS torque rear che esaltano le reazioni dinamiche dell'auto.

L’obiettivo è chiaro: offrire prestazioni più elevate e candidarsi come riferimento tra le sportive ibride high performance, in un segmento vicino a quello delle supercar.

Nuova Audi RS 5: arriverà in versione station wagon Avant, ma anche con carrozzeria berlina

Design più muscoloso

Esteticamente la nuova Audi RS 5 si distingue per carreggiate allargate (+93 mm all’avantreno e +84 mm al retrotreno rispetto ad Audi RS 4), passaruota pronunciati e grandi terminali di scarico ovali, spostati più al centro rispetto alla RS 4 Avant di oggi. Il frontale adotta una griglia a nido d’ape con prese d’aria maggiorate per raffreddare i freni.

Nuova Audi RS 5: abitacolo con elementi che sottolineano la vocazione sportiva e hi-tech



Interni orientati alle performance

L’abitacolo mantiene un’impostazione sportiva e hi-tech: sedili avvolgenti, inserti in carbonio e volante in Alcantara con pulsanti dedicati alle modalità di guida più estreme. La plancia è caratterizzata dall’Audi Digital Stage. Il ''palcoscenico digitale'' è composto dall’Audi Virtual Cockpit da 11,9 pollici con layout specifico e dal display da 14,5 pollici del sistema MMI, oltre che dallo schermo dedicato al passeggero. Un insieme che conferma l’indole dinamica della nuova generazione.

Nuova Audi RS 5: prezzo indicativo da 113.500 euro per la Avant e 111.100 euro per la berlina

Prezzo non per tutti ma in linea con l'offerta

Disponibile dal terzo trimestre 2026, nuova Audi RS 5 Avant ha un prezzo di listino indicativo a partire da 113.500 euro, che diventano 122.000 euro per la variante top di gamma Performance. Il prezzo indicativo della versione berlina attacca a 111.100 euro e da 119.600 euro per la RS 5 Performance. A voi piace la nuova sportiva dei quattro anelli? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/02/2026