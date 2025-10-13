Audi Q9: arrivano potenza e lusso per il maxi SUV anche in versione sportiva

Sta assumendo contorni sempre più definiti la futura Audi Q9, nuovo modello di vertice nella gamma SUV del costruttore tedesco.

Un muletto di quella che potrebbe essere una variante sportiva S è stato recentemente avvistato durante i test sul circuito tedesco del Nürburgring, mostrando evoluzioni significative rispetto alla più piccola Q7, pur mantenendo alcuni tratti comuni nel design.

Nuova Audi Q9: un muletto del maxi SUV tedesco immortalato durante i collaudi in pista

Un segmento di nicchia ma vivace

In effetti, le voci sull’arrivo della Q9 almeno dal 2021 (qui le foto dei primi prototipi), alimentate dall’obiettivo di Audi di competere con le grandi rivali del segmento, come BMW X7 (guarda in video la BMW X7) e Mercedes GLS (leggi tutto su Mercedes GLS 2023), particolarmente apprezzate nei mercati di Nord America, Cina e Medio Oriente.

Dimensioni extralarge e stile moderno

Le immagini più recenti rivelano un SUV dalle dimensioni imponenti, con un vano motore più ampio e una carrozzeria rialzata di circa 15-20 centimetri rispetto alla Q7.

Il frontale mantiene i fari sdoppiati come i modelli di ultima generazione, ma è la parte posteriore a distinguersi maggiormente, grazie a un portellone dal design più spigoloso e alla targa spostata sul paraurti.

Nuova Audi Q9: il frontale con maxi griglia e fari a LED sdoppiati

Non ci sono immagini, ma all’interno la S Q9 che vedete promette un abitacolo spazioso, configurabile da cinque a sette posti, con possibili varianti dotate di sedili singoli e finiture ispirate alla A8 Horch.

Nuova Audi Q9: misure imponenti e fino a sette posti in un abitacolo lussuoso

Motori convenzionali e ibridi

Sotto il cofano, sono attese soluzioni a benzina e ibride plug-in, con opzioni fino al V8 biturbo da 4,0 litri e versioni PHEV a sei cilindri da 3,0 litri.

La data di presentazione resta incerta, ma la frequenza dei test dinamici lascia ipotizzare un debutto entro la prima metà del 2026, forse in occasione di un grande salone automobilistico asiatico. Diteci cosa ne pensate del maxi sport utility di Ingolstadt (guarda la homepage di Audi Italia).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/10/2025