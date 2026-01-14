Se ti eri perso il video di Audi SQ5 "fuori traiettoria" a Monza

Un po' di pista, un po' di cordoli e di vie di fuga. Il vero significato della clip in cui Q5 high performance a Monza... dà di matto

Un video di un'Audi Q5 a Monza e messa giù così, non ci trovi niente di strano. Eh no, non è Q5 a Monza come te l’aspetti...

Audi SQ5 a Monza, ma non solo in pista...

Non solo rettilinei e staccate da cardiopalma: nella clip “The Other Monza” Audi decide di giocare sporco (di fango) e porta nuova Audi SQ5 dove non osano le monoposto. Non solo salendo sui cordoli, ma proprio... oltrpassandoli.

Dall'asfalto della pista allo sterrato delle vie di fuga, con digressione anche sulla Sopraelevata (inclinata all’80%). Il tutto, ovviamente, senza scomporsi. Praticamente: giacca elegante, scarpe da trail.

Audi SQ5, vista a... 80 gradi

La ricetta del divertimento è tecnica, ma per niente noiosa:

Sospensioni pneumatiche adattive con assetto variabile fino a 60 mm

Trazione integrale quattro ultra

Programmi offroad/offroad plus

Scocca super rigida e sterzo più diretto

V6 3.0 TFSI da 367 CV



Audi SQ5: 367 CV

Se è troppo, c'è anche il nuovo V6 3.0 TDI biturbo da 299 CV, rapido come una hot hatch (0–100 km/h in 5 secondi) ma con consumi da bravo ragazzo (oltre 17 km/l).

Il tutto nel contesto di una gamma 100% ibrida (MHEV plus a 48V e PHEV alla spina), perché oggi si può essere veloci e intelligenti.

Il messaggio è da riassumere così: Audi Q5 è ok su pista, ok-ok nel fuoristrada, ok-ok-ok nella vita di tutti i giorni.

O anche: Audi Q5 non sceglie una strada, le prende tutte.

Audi Q5, un SUV completo

E mentre SQ5 fa la matta a Monza, Audi Italia festeggia sul mercato un 2025 da record:

68.845 immatricolazioni, mai così tante

market share al 4,51%



Il contributo di nuova Q5 è significativo: +23% di vendite. Buon divertimento.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/01/2026