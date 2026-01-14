SUV sportivi

Se ti eri perso il video di Audi SQ5 "fuori traiettoria" a Monza

Avatar di Lorenzo Centenari, il 15/01/26

1 ora fa - Il vero significato della clip in cui SQ5 a Monza... dà di matto

Un po' di pista, un po' di cordoli e di vie di fuga. Il vero significato della clip in cui Q5 high performance a Monza... dà di matto

Un video di un'Audi Q5 a Monza e messa giù così, non ci trovi niente di strano. Eh no, non è Q5 a Monza come te l’aspetti...

Audi SQ5 a Monza, ma non solo in pista...

Non solo rettilinei e staccate da cardiopalma: nella clip “The Other Monza” Audi decide di giocare sporco (di fango) e porta nuova Audi SQ5 dove non osano le monoposto. Non solo salendo sui cordoli, ma proprio... oltrpassandoli. 

Dall'asfalto della pista allo sterrato delle vie di fuga, con digressione anche sulla Sopraelevata (inclinata all’80%). Il tutto, ovviamente, senza scomporsi. Praticamente: giacca elegante, scarpe da trail.

Audi SQ5, vista a... 80 gradi

La ricetta del divertimento è tecnica, ma per niente noiosa:

  • Sospensioni pneumatiche adattive con assetto variabile fino a 60 mm

  • Trazione integrale quattro ultra

  • Programmi offroad/offroad plus

  • Scocca super rigida e sterzo più diretto

  •  V6 3.0 TFSI da 367 CV


Audi SQ5: 367 CV

Se è troppo, c'è anche il nuovo V6 3.0 TDI biturbo da 299 CV, rapido come una hot hatch (0–100 km/h in 5 secondi) ma con consumi da bravo ragazzo (oltre 17 km/l).

Il tutto nel contesto di una gamma 100% ibrida (MHEV plus a 48V e PHEV alla spina), perché oggi si può essere veloci e intelligenti.

Il messaggio è da riassumere così: Audi Q5 è ok su pista, ok-ok nel fuoristrada, ok-ok-ok nella vita di tutti i giorni.

O anche: Audi Q5 non sceglie una strada, le prende tutte.

Audi Q5, un SUV completo

E mentre SQ5 fa la matta a Monza, Audi Italia festeggia sul mercato un 2025 da record:

  • 68.845 immatricolazioni, mai così tante

  • market share al 4,51%
     

Il contributo di nuova Q5 è significativo: +23% di vendite. Buon divertimento.

VEDI ANCHE
Nuova Audi Q5, dal 2026 niente più pulsanti touch sul volante
Quella novità 2026 su Audi Q5: sei tu che l'hai chiesta, vero?
Prova SUV Audi Q5 2025: design, tecnologia, motore TDI e prezzi
Prova nuova Audi Q5: design rivoluzionato, tech al top e anima premium
Dal 2026 l'auto più veloce sullo 0-100 km/h è Corvette ZR1X. Video
ERRATA CORRIGE: il record del mondo sullo 0-100 è suo... adesso. Video
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/01/2026
Tags
audiaudi q5autodromo di monzasuv sportivi
Gallery
Listino Audi Q5
AllestimentoCV / KwPrezzo
Q5 TFSI 150kW S tronic Business 204 / 15063.250 €
Q5 TFSI 150kW quattro S tronic Business 204 / 15065.850 €
Q5 TFSI 150kW S tronic Business Advanced 204 / 15066.050 €
Q5 TDI 150kW quattro S tronic Business 204 / 15067.350 €
Q5 TFSI 150kW quattro S tronic Business Advanced 204 / 15068.650 €
Q5 TFSI 150kW S tronic S line edition 204 / 15068.850 €
Q5 TDI 150kW quattro S tronic Business Advamced 204 / 15070.150 €
Q5 TFSI 150kW quattro S tronic S line edition 204 / 15071.450 €
Q5 TDI 150kW quattro S tronic S line edition 204 / 15072.950 €
Q5 SQ5 367 / 27090.250 €
Q5 TDI 150kW quattro S tronic Launch Edition S line 204 / 15090.900 €
Q5 TDI 150kW quattro S tronic Launch edition one 204 / 15093.000 €
Q5 SQ5 sport attitude 367 / 270100.400 €
Q5 SQ5 Launch edition 367 / 270110.250 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Audi Q5 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Audi Q5
Logo Audi
Audi
Vedi anche