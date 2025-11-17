L'uomo del record del mondo di esami di guida: 128 tentativi

Al primo colpo fai cilecca? Niente panico, ritenta e sarai più fortunato. Sostieni l'esame per la patente di guida una seconda volta e finisce come la prima? Stai sereno, al mondo c'è chi è messo peggio. E prima di raggiungerlo, hai a disposizione altri 126 tentativi.

Ecco, se raggiungi ''quota 100'', per favore faccelo sapere che un buco per la notizia lo troviamo di sicuro, anche se non è il record (ma fallo sapere anche al tuo medico di base, perché forse, giunti a 100 tentativi, non è più soltanto sfiga).

Dedicato a tutti quelli che con la teoria patente hanno un brutto rapporto: svela l'Automobile Association (AA) del Regno Unito che un candidato ha sostenuto l'esame 128 volte senza mai superarlo. Centoventotto volte (quanti anni avrà?).

Se la cifra ti sembra impressionante, allora senti quanto ha speso: 2.944 sterline, che tradotto fanno 3.342 euro.

Ripetere l'esame di teoria ha i suoi costi

Quello del candidato, per così dire, recidivo, non è l'unico caso patologico (anche se ''mister 128 tentativi'' è il campione del mondo per distacco). L'AA segnala un altro aspirante conducente che ha superato l'esame di teoria al colpo numero 75, mentre due persone hanno sostenuto la prova 37 volte (e non l'hanno ancora superata, quindi sono ancora in corso almeno per il podio). Suggeriamo, una volta che avessero preso la patente , di applicare alle loro vetture uno speciale distintivo. Così gli altri utenti della strada potranno complimentarsi. E soprattutto, girare loro alla larga. ''Esistono più ragioni per le quali qualcuno potrebbe trovare impegnativo l'esame teorico e quindi accumulare più tentativi prima di superarlo'', sostiene Emma Bush, direttrice generale della AA Driving School.

Ad esempio, qualcuno potrebbe ''sottovalutare il livello di conoscenza richiesto per superare l'esame, che copre tutto, dalla segnaletica stradale alle distanze di arresto e alla percezione del pericolo''. Sì, ma un conto è presentarsi impreparati e un conto è sfidare anche le leggi dei grandi numeri.

Esame di teoria patente: una chimera, per qualcuno

Per la cronaca, in UK il moderno esame di teoria è in vigore dal 1996 ed è suddiviso in due parti.

La prima è composta da 50 domande a risposta multipla sul Codice della Strada, la seconda è il test di percezione del pericolo, durante il quale ai candidati viene chiesto di individuare i pericoli nei video.

Gli aspiranti automobilisti devono rispondere correttamente a 43 domande su 50 nella prima parte e a 44 su 75 nel test di percezione del pericolo. Non sarà una passeggiata, ma... 128 bocciature?

128 tentativi: e tu, che lo hai fallito 4 o 5 volte, che credevi di essere un caso senza speranza...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/11/2025