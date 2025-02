Guida alla patente internazionale: tutto quello che devi sapere

Scopri come ottenere la licenza internazionale per guidare all'estero: costi, tempistiche, validità e procedure aggiornate

La patente internazionale è uno di quei documenti dei quali, se hai in programma un viaggio all’estero e a destinazione intendi guidare un’auto, potresti avere assoluto bisogno.

Spesso richiesta al di fuori dell'Unione Europea, la licenza di guida internazionale altro non è se non una traduzione ufficiale della tua patente nazionale, che ti consente di metterti alla guida legalmente in molti Paesi del mondo.

Come si ottiene? Quali sono i costi? E quanto dura?

In questa guida pratica risponderemo a tutte queste domande, fornendoti le informazioni essenziali per ottenere la patente internazionale senza stress.

La patente internazionale, o permesso di guida internazionale, è un documento che accompagna la patente nazionale e ne certifica la validità in altri Paesi. Non è una patente autonoma, ma serve come traduzione ufficiale riconosciuta in diverse nazioni.

Patente internazionale: una traduzione della propria licenza di guida

Esistono due modelli principali di patente internazionale, regolati da due diverse convenzioni:

Convenzione di Ginevra del 1949 – valida per 1 anno. Convenzione di Vienna del 1968 – valida per 3 anni (ma mai oltre la scadenza della patente nazionale).



A seconda del Paese di destinazione, potrebbe essere necessario uno dei due modelli o entrambi. È quindi fondamentale informarsi prima di partire.

Patente internazionale necessaria per guidare in Australia

La patente internazionale è necessaria nei Paesi che non riconoscono direttamente la patente italiana. Generalmente, non è richiesta nei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera.

Ecco, invece, alcuni esempi di Paesi in cui è obbligatoria:

Stati Uniti (in alcuni Stati)

(in alcuni Stati) Thailandia

Australia

Giappone

Cina

Brasile

Emirati Arabi Uniti



In altri Paesi, come il Canada o il Messico, non è obbligatoria ma fortemente consigliata per evitare problemi con le autorità locali o le compagnie di autonoleggio.

Per conoscere con esattezza il tipo di documento di guida richiesto è sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare.

A tal proposito, informazioni utili al riguardo si possono recuperare consultando il sito web www.viaggiaresicuri.it. del Ministero degli Affari Esteri.

Patente internazionale: consultare anche il sito del Mit

Richiedere la patente internazionale è un processo piuttosto semplice, ma richiede alcuni passaggi burocratici.

Dove richiederla?

Puoi richiederla presso:

La Motorizzazione Civile

Un’agenzia di pratiche auto (con costi aggiuntivi)



Patente internazionale: si richiede in Motorizzazione

Documenti necessari

Per ottenere la patente internazionale servono:

modulo TT 746 (scaricabile dal sito della Motorizzazione);

(scaricabile dal sito della Motorizzazione); fotocopia della patente di guida (fronte e retro);

(fronte e retro); 2 fototessere (una da autenticare);

(una da autenticare); marca da bollo da 16 euro ;

; ricevuta dei pagamenti (da effettuare su bollettini prestampati);

(da effettuare su bollettini prestampati); fotocopia del codice fiscale ;

; documento d’identità in corso di validità.



Per la modulistica, maggiori informazioni si trovano sulla pagina che alla patente internazionale dedica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Costi della patente internazionale

I costi variano leggermente in base alla modalità di richiesta:

Motorizzazione Civile : circa 42-50 euro (inclusi bolli e diritti di segreteria).

: circa (inclusi bolli e diritti di segreteria). Agenzie di pratiche auto: 80-150 euro (a seconda dell’agenzia e della regione).



Tempi di rilascio

Motorizzazione Civile : da 5 a 15 giorni lavorativi .

: da . Agenzie di pratiche auto: tempi generalmente più rapidi (2-5 giorni).



Se hai urgenza, affidarti a un’agenzia può essere una scelta comoda, ma più costosa.



Come accennato, la validità dipende dalla convenzione:

1 anno (Convenzione di Ginevra, 1949)

(Convenzione di Ginevra, 1949) 3 anni (Convenzione di Vienna, 1968)



In ogni caso, la patente internazionale non può superare la scadenza della tua patente nazionale. Se quest’ultima scade prima, anche la patente internazionale perde validità.

Se hai bisogno di rinnovarla, dovrai ripetere l’intera procedura di richiesta.

Patente internazionale e noleggio auto all'estero

Molte compagnie di autonoleggio richiedono la patente internazionale, anche se non è obbligatoria nel Paese in cui viaggi. Questo è particolarmente vero negli Stati Uniti, dove alcuni stati (come la Florida) non la impongono, ma molte società di noleggio sì.

Prima di partire, verifica sempre con l’agenzia di noleggio le loro politiche.

Patente internazionale per guidare in USA? Dipende dagli Stati

Cosa succede se guidi senza patente internazionale?

Guidare senza patente internazionale in un Paese che la richiede può comportare multe salate, sequestro del veicolo e persino problemi legali.

Un paio di esempi:

Negli Stati Uniti , alcune pattuglie potrebbero emettere multe da 200-500 dollari .

, alcune pattuglie potrebbero emettere multe da . In Giappone, guidare senza patente internazionale può portare a sanzioni severe e persino all’espulsione.



Per evitare problemi, è sempre meglio portarla con sé.

Patente internazionale obbligatoria in Thailandia

Di seguito, ad integrazione delle informazioni precedenti, ecco le risposte ad alcune tra le domande più frequenti.

Serve la patente internazionale per viaggiare in Europa?

No, in tutti i Paesi UE è sufficiente la patente italiana.



No, in tutti i Paesi UE è sufficiente la patente italiana. Posso ottenere la patente internazionale online?

No, la richiesta va fatta presso la Motorizzazione Civile o tramite un’agenzia.



No, la richiesta va fatta presso la Motorizzazione Civile o tramite un’agenzia. La patente internazionale sostituisce la patente italiana?

No, è solo un documento aggiuntivo e devi portare sempre con te la patente originale.



No, è solo un documento aggiuntivo e devi portare sempre con te la patente originale. Cosa succede se perdo la patente internazionale?

Dovrai richiederne una nuova con lo stesso procedimento della prima emissione.



Dovrai richiederne una nuova con lo stesso procedimento della prima emissione. Posso usare la patente internazionale per identificarmi all’estero?

No, non è un documento di riconoscimento valido. Usa il passaporto o la carta d’identità.



No, non è un documento di riconoscimento valido. Usa il passaporto o la carta d’identità. Serve la patente internazionale per noleggiare una moto all’estero?

Dipende dal Paese e dal tipo di moto. In alcuni stati, è necessaria anche per scooter di piccola cilindrata.



RIASSUMENDO

Ottenere la patente internazionale è un passaggio fondamentale per viaggiare senza problemi e guidare all’estero in totale tranquillità. Anche se in alcuni Paesi non è obbligatoria, averla con sé può evitare disguidi con le autorità e semplificare il noleggio di veicoli.

Se hai in programma un viaggio fuori dall’UE, informati in anticipo sui requisiti del Paese di destinazione e fai richiesta per tempo. Meglio un documento in più nel portafoglio, che una multa imprevista.

Pubblicato da La Redazione, 27/02/2025