Nuova patente digitale: come, dove, quando. Domande e risposte

A lungo solo chiacchierata, ora la misteriosa licenza di guida digitale prende forma. Ed è la forma del display del proprio smartphone, sempre più strumento dentro il quale rovesciare non più solo applicazioni ludiche o professionali, rubriche contatti e altri servizi di ogni genere, bensì anche tutti (a poco a poco, proprio ''tutti'') i dati personali. Patente di guida inclusa, ma non solo. Concentriamoci sulla patente auto e moto, uno dei principali documenti che da tessera plastificata si trasforma in un file informatico e dal portafoglio in pelle migra dentro la memoria del proprio spazio di archiviazione ''cloud''. Quali novità, al tempo presente e, soprattutto, in prospettiva? Cosa cambia veramente? In parole povere: ''che cosa devo fare?'', si domanda l'automobilista, ancora un po' disorientato. In fila indiana, le risposte a una manciata di domande tra le più comuni. E tra le più banali (così vi togliamo l'imbarazzo di rivolgerla in prima persona ad amici e colleghi).



La patente viene ''inghiottita'' dallo smartphone

La patente digitale, o meglio ancora - come individuata dal decreto PNRR - la ''licenza di guida mobile'', è nient'altro che un documento informatico con la stessa valenza della patente di guida cartacea. Proprio come il tradizionale documento fisico, in territorio italiano vale anche come documento d'identità personale. L'unica concreta differenza, è che anziché infilarlo in un portadocumenti, lo archivi nella memoria virtuale del tuo smartphone, all'interno di un'applicazione dedicata (vedi paragrafi successivi).

La patente digitale è uno dei nuovi servizi legati al nuovo Portafoglio digitale italiano, o IT Wallet, come viene ufficialmente battezzato. Trattasi di una piattaforma informatica (il primo portafoglio digitale con valore legale in tutta Europa), accessibile tramite app IO (vedi paragrafo successivo), nella quale il cittadino può archiviare in formato digitale documenti come patente di guida, tessera sanitaria, carta europea della disabilità e - più avanti - altro ancora. Tempi di attivazione di IT Wallet ancora approssimativi: il 26 febbraio 2024 il Governo ha approvato il progetto IT Wallet tramite il decreto PNRR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024. Entro 60 giorni, quindi entro il 1° maggio 2024, un DPCM dovrà fornire, della patente digitale, tutte le linee guida tecniche e burocratiche. Si prevede, in definitiva, che una prima versione semplificata di IT Wallet dovrebbe essere operativa entro l'estate 2024, mentre una release più matura è attesa per fine 2024 - inizio 2025.

Patente digitale, app IO come chiave di accesso

VEDI ANCHE

La fruibilità della licenza di guida digitale è strettamente legata alle modalità operative stesse di IT Wallet, piattaforma la quale - come anticipato - sarà fruibile tramite app IO, l'app istituzionale per i servizi pubblici, a sua volta accessibile tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE). In attesa di più precise ''istruzioni per l'uso'', per poter dematerializzare la propria patente l'automobilista dovrà innanzitutto essere in possesso di regolari credenziali SPID o CIE. Oltre che di uno smartphone, ovviamente (mai dare nulla per scontato). In sede di controllo, sarà sufficiente recuperare dal dispositivo il file corrispondente (che con ogni probabilità, conterrà un QR Code) e mostrare la schermata alle Forze dell'ordine, che risaliranno così ai vostri dati.

IT Wallet, il portadocumenti si digitalizza

Almeno inizialmente, la patente mobile sarà valida solo in Italia. All’estero, nemmeno in altri Paesi dell'Unione Europea, non sarà possibile circolare sprovvisti di patente cartacea. In territorio straniero, ma entro i confini UE, si potrà circolare con la sola patente digitale solo una volta che la specifica direttiva UE sulle patenti sarà entrata a regime: si rumoreggia che l'approvazione avverrà tra fine 2024 e inizio 2025, e che l'iter di implementazione durerà altri 4 anni (2028-2029). E a proposito di documenti fisici...

La patente fisica resta tra noi. Almeno per un po'

Da estate 2024, dunque, qualunque utente in possesso di licenza di guida avrà la possibilità di equipaggiarsi di patente elettronica. Tuttavia, sinché la direttiva europea sulle patenti digitali non sarà in vigore (si diceva, tra il 2028 e il 2029), pensionando una volta per tutte - e in tutta Europa - il caro vecchio documento cartaceo, anche la patente di guida formato tessera conserverà regolarmente la propria validità legale, aprendo a una lunga fase di transizione e lasciando così al cittadino la libertà di scelta. Non solo: fino al 2028-2029, al conseguimento o al rinnovo della patente, la Motorizzazione Civile continuerà da prassi a consegnare all'automobilista il documento fisico. Presto, nuovi aggiornamenti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/03/2024