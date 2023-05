Patente digitale sull'app IO, da quando (veramente)? Le ultime notizie

Tanti di noi, col proprio smartphone, già pagano il conto al bar, al ristorante, al supermarket. C'è da scommettere che gli early adopter di patente digitale e di altri documenti in odore di digitalizzazione saranno proprio coloro che allo smartphone già delegano con disinvoltura la funzione di borsellino. Il cellulare come nuovo portatessere: carta di credito, ma anche carta d'identità, tessera sanitaria, infine, appunto, anche patente. Ok, quali tempi di attesa? Perché l'entusiasmo dei ''fan'' cresce, ma siamo sicuri che la svolta sia imminente?

Patente digitale contenuta nell'app IO. Ma da quando?

RUMOR Come ormai noto, nel quadro di un percorso di digitalizzazione ad ampio spettro dei rapporti coi servizi pubblici in tutti i Paesi europei, anche la patente di guida si avvia alla trasformazione da cartoncino plastificato a file informatico. Nel mese di maggio, vi sarete accorti come le notizie sulla imminente rivoluzione hi-tech della patente si siano intensificate, tanto da imporsi come argomento di comune discussione. D'accordo, l'iter è in corso, ma la vera domanda che si pone l'automobilista è ''quando'' (oltre che ''come'') la patente digitale sarà veramente attiva.

IO E LA MIA PATENTE Sul ''come'', pare che ormai i dubbi siano sciolti. La cosiddetta patente digitale sarà memorizzata, resa fruibile e convertita in un QR Code attraverso l'app IO, la familiare applicazione istituzionale per l'accesso a servizi della pubblica amministrazione, e che ha conosciuto la diffusione di massa nel periodo di emergenza Covid. L'accesso all'app IO e ai suoi contenuti avviene tramite Spid o Cie (Carta identità elettronica), credenziali quindi necessarie per potersi fregiare (un giorno) del titolo di ''patentati digitali''. Già: qual è il giorno?

ARMARSI DI PAZIENZA Sul ''quando'', una risposta esatta invece non esiste, dobbiamo farcene una ragione. Sul tavolo da mesi, la patente digitale - come di recente promesso dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Alessio Butti - dovrebbe debuttare entro la fine del 2023. Ma non sono da escludere ritardi di natura burocratica, quindi non cristallizziamo nella nostra mente questa data: l'ingresso della tesserina rosa nel nostro portafoglio elettronico potrebbe slittare al 2024. Insomma, per il momento è inutile scervellarsi e cercare sul web istruzioni o tutorial su come far ''inghiottire'' al nostro smarthphone la patente. È ancora necessario conservare la patente fisica, nel proprio portafoglio fisico. Ma vi informiamo non appena si sblocca qualcosa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/05/2023