Patente digitale, la proposta Ue. Tempi di uscita? Lunghi

Bruxelles accelera, ma per la licenza virtuale (compreso il rinnovo online) serviranno anni. La patente cartacea? Non scomparirà

Fatta l'auto digitalizzata, ora facciamo la patente digitale. L'intenzione di dematerializzare e archiviare in un database virtuale, o nella memoria del proprio smartphone, tutti i documenti personali, licenza di guida inclusa, è ormai stata manifestata dalle istituzioni nazionali ed internazionali a più riprese (l'espressione e-wallet vi dice qualcosa?). Dagli annunci all'entrata in vigore delle nuove prassi, tuttavia, corre un periodo di latenza che è ancora difficile quantificare. Sta di fatto che, dopo il progetto tutto italiano sponsorizzato dall'ex Governo Draghi (e del quale, per la verità, non si hanno più notizie), a sollecitare l'introduzione della patente digitale è ora anche l'Europa.

UNIONE PATENTALE Nell'assortimento di proposte in materia di guida formulate a inizio marzo dalla Commissione Europea rientra dunque anche il capitolato inerente alla patente virtuale. Il massimo organo comunitario sostiene che la riforma ''semplificherebbe il riconoscimento delle patenti tra gli Stati membri'' e che renderebbe ''molto più facile la sostituzione, il rinnovo o lo scambio di una patente di guida'', tutte attività da potersi svolgere comodamente anche online.

UN LUNGO VIAGGIO Sebbene la conversione al digitale delle licenze di guida appaia a prima vista un processo semplice, in realtà portare la missione a compimento è più facile a dirsi che a farsi. In particolare, sarà necessario raggiungere un accordo sulle specifiche riguardanti l'interoperabilità, la sicurezza, la verifica. Una volta dettagliata negli aspetti tecnici, la proposta dovrà poi passare dal voto del Parlamento europeo e, in ultima istanza, dall'approvazione del Consiglio degli Stati membri. Morale: patente digitale in vigore in Europa non prima di un paio d'anni almeno. Verosimilmente, se ne riparla dal 2025-2026.

FACOLTATIVA Il nuovo corso digitale sarà preceduto da una fase di adattamento, in ogni caso le patenti di guida cartacee, nelle intenzioni della Commissione, non scompariranno. Secondo il disegno, i conducenti saranno sempre in grado di scegliere tra il formato digitale e la tessera cartacea. Attendiamo, con pazienza, aggiornamenti e linee guida più precise.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/03/2023