Un pro del drifting spaventa l'esaminatrice della patente: il video è esilarante

Pro del drifting all'esame per la patente: la più classica delle candid camera in auto riesce in modo spettacolare. Il video

La prima auto ''comprata su Craigslist'' è una Nissan 370Z preparatissima, con tanto di rollbar e freno a mano specifico per il drifting; il candidato all'esame per la patente è un tontolone un po' sfacciato dal forte accento straniero, che non comprende bene le istruzioni dell'esaminatrice; la quale, da parte sua, si presenta impeccabile e ha l'aria solenne e sbrigativa di una professoressa della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Cosa mai potrebbe andare storto? Diciamo che l'aspetto impeccabile e la flemma inglese durano poco nel video che trovate qui sotto, tratto da YouTube.

VEDI ANCHE

CANDID CAMERA Chiaramente questa è una delle moltissime candid camera (prank, in inglese) in cui un professionista del volante o del manubrio si presenta come un novellino per far spaventare l'esaminatore (qui quella di Sarah Lezito, regina degli stunt in moto). Questa è particolarmente ben riuscita, anche perché l'esaminatrice, alla fine, si scioglie divertita, dando prova di uno spiritaccio niente male. E pure l'accento straniero del candidato era falso. Esilarante. Inutile proseguire dopo il minuto 4'00'', visto che il resto è un po' noioso.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/03/2023