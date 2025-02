Risparmiare sull'RC Auto nel 2025? Questione di strategia. Una guida

Consigli pratici e semplici trucchi per abbassare il premio della polizza RC, senza rinunciare alle coperture essenziali

C'è un argomento che non abbandona mai le pagine di attualità: è il caro RC Auto, autentica spina nel fianco per milioni di automobilisti.

Pure quando uscissero generiche notizie di tariffe in calo su una base nazionale, la realtà racconta spesso un'altra storia: molti utenti si ritrovano a dover pagare premi assicurativi sempre più alti, anche senza sinistri o cambi di veicolo.

Asciugati le lacrime: risparmiare sulla polizza non è impossibile.

Con una strategia ben pianificata e sfruttando le giuste risorse, si può abbattere il costo dell'assicurazione, senza con questo compromettere la qualità della copertura.

In questa mini guida aggiornata al 2025, esploriamo insieme i migliori metodi per ridurre il costo della RC Auto in modo intelligente e sicuro.



Risparmiare sulla RC Auto si può. Serve tempo e cervello

Ogni anno, prima della scadenza della polizza, la compagnia assicurativa invia una proposta di rinnovo. Tuttavia, rimanere fedeli alla stessa assicurazione non è sempre la scelta più vantaggiosa.

Confronta le offerte online

Molte compagnie offrono sconti competitivi per attirare nuovi clienti, quindi confrontare più preventivi online è fondamentale.

Perdi due minuti del tuo tempo e utilizza i comparatori di polizze assicurative. Per una prima scrematura del mercato, sono sufficienti pochi passi:

inserisci i tuoi dati (targa, classe di merito, sinistri passati);

analizza le offerte disponibili;

controlla attentamente franchigie, massimali e coperture accessorie.



Una massima sempre valida: spesso, le compagnie dirette (quelle senza intermediari) offrono tariffe più basse rispetto alle assicurazioni tradizionali.

Attenzione alla polizza più economica

Non farti ingannare da premi eccessivamente bassi. Oltre al prezzo, valuta attentamente altri parametri. Tipo:

i massimali di copertura (scegli almeno 10-15 milioni di euro per danni a persone e 2 milioni per danni a cose);

di copertura (scegli almeno 10-15 milioni di euro per danni a persone e 2 milioni per danni a cose); le franchigie : alcune polizze economiche prevedono scoperti elevati in caso di sinistro;

: alcune polizze economiche prevedono scoperti elevati in caso di sinistro; l'affidabilità della compagnia: leggi le recensioni per valutare il servizio clienti e i tempi di liquidazione dei sinistri.



Perché cambiare compagnia assicurativa

Le compagnie applicano spesso sconti migliori ai nuovi clienti rispetto ai clienti storici. Monitorare periodicamente il mercato e cambiare compagnia può risultare molto conveniente.

Buona prassi: anche se hai una polizza in corso, verifica ogni sei mesi se puoi trovare offerte più vantaggiose.

Di seguito, ecco cinque sacrosanti criteri che, incrociati tra di loro, contribuiscono a individuare la polizza che fa al caso proprio, contenendo al tempo stesso i costi.

1. Scegli una compagnia online

Le assicurazioni online hanno costi di gestione ridotti rispetto alle compagnie tradizionali e possono offrire tariffe più convenienti. Inoltre, gestire la polizza online è semplice e rapido.

2. Verifica l'attestato di rischio

L’attestato di rischio contiene la tua ''storia'' assicurativa e determina il tuo livello di rischio. Assicurati che sia sempre aggiornato e corretto, perché errori nei dati possono influire negativamente sul premio.

3. Controlla la tua classe di merito

La Classe di Merito Universale (CU) indica il livello di rischio del conducente ed è trasferibile tra diverse compagnie. Non confonderla con la classe interna della compagnia, che potrebbe avere criteri diversi.

Se cambi compagnia, inserisci sempre la tua CU per evitare preventivi errati.

4. Aggiungi solo le coperture necessarie

Oltre alla RC Auto obbligatoria, le compagnie propongono garanzie accessorie come:

Furto e incendio

Infortuni del conducente

Eventi atmosferici e sociopolitici

Assistenza stradale



Valuta attentamente quali coperture ti servono davvero. Eliminare quelle superflue può ridurre sensibilmente il costo del premio.

5. Pagare in un'unica soluzione

Molte compagnie offrono la possibilità di rateizzare il pagamento della polizza, ma questa opzione comporta costi aggiuntivi. Il pagamento in un’unica soluzione annuale è quasi sempre più conveniente e può farti risparmiare fino al 7% rispetto alla rateizzazione.

Alle volte, si possiedono i requisiti per ottenere condizioni più vantaggiose, ma non vengono sfruttati a proprio vantaggio. Perché non se ne ha la conoscenza.

Approfitta della Legge Bersani

Se acquisti un’auto nuova o usata, ricordati che puoi beneficiare della Legge Bersani, ereditando la classe di merito più bassa di un familiare convivente. Questo permette di ottenere un premio più basso, evitando di partire dalla classe 14 (la più costosa).

Guida sicura e sconti per automobilisti virtuosi

Molte compagnie premiano i guidatori senza sinistri con sconti progressivi sulla polizza. Più anni trascorri senza incidenti, più basso sarà il tuo premio assicurativo.

Alcune compagnie offrono anche sconti per chi installa la scatola nera, un dispositivo che monitora lo stile di guida e premia chi guida in modo prudente.

Gli stessi concetti espressi in precedenza, ma sottoforma di domande/risposte. Se può aiutarti a fissare i concetti.

Come posso trovare l'assicurazione più conveniente?

Confronta online diverse offerte, scegli una compagnia diretta e verifica sempre le coperture incluse.

Cambiare compagnia assicurativa conviene?

Sì, spesso le offerte per i nuovi clienti sono più vantaggiose di quelle per i clienti storici.

Quali sono le coperture facoltative più utili?

Dipende dalle tue esigenze. Se percorri molti chilometri, l’assistenza stradale può essere utile. Se vivi in zone a rischio furti, la polizza furto e incendio è consigliata.

Conviene pagare la polizza a rate?

No, perché la rateizzazione comporta costi aggiuntivi. Pagare in un’unica soluzione è più economico.

Come funziona la Legge Bersani?

Permette di ereditare la classe di merito di un familiare convivente, risparmiando sulla prima assicurazione di un nuovo veicolo.

Le assicurazioni online sono affidabili?

Sì, le compagnie online offrono gli stessi servizi delle assicurazioni tradizionali, spesso a costi inferiori.

IN CONCLUSIONE

Risparmiare sulla RC Auto anche in tempi di caro prezzi è sempre possibile. Purché si seguano alcune strategie intelligenti:

confrontare più preventivi;

scegliere solo le coperture necessarie;

sfruttare gli sconti;

valutare il cambio di compagnia.



Grazie alla concorrenza tra assicurazioni e all'uso intelligente del web, nel 2025 l'automobilista ha molti più strumenti che non in passato, per ridurre il costo della polizza.

Sta all'automobilista scegliere quanto investire. In termini di tempo, di attenzione e buona volontà.

