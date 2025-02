Revisione auto 2025: scadenze, costi e sanzioni. La guida completa

La revisione periodica dei veicoli è un obbligo fondamentale disciplinato dall'art. 80 del Codice della Strada.

Scopo primario, quello di contribuire a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative antinquinamento.

L'idea di un focus sulla revisione auto matura in seguito ai rumor su un possibile aumento dei costi dal 2026.

Di seguito, ecco una mini-guida aggiornata al 2025 su come, dove, quando e perché effettuare la revisione della propria auto.



Revisione auto, un obbligo di legge

Prima Revisione

La prima revisione deve essere effettuata entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, entro l'ultimo giorno del mese in cui è stata immatricolata l'auto.

Revisioni successive

Dopo la prima revisione, le successive devono essere effettuate ogni 2 anni, entro l'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Eccezioni

Alcuni veicoli sono soggetti a revisione annua. Tra questi:

Taxi

Veicoli a noleggio con conducente

Rimorchi e caravan con massa complessiva superiore a 3.500 kg

Veicoli per uso professionale



Per rimanere aggiornati sulle scadenze, il consiglio è quello di registrarsi al Portale dell'Automobilista, piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, tra i vari servizi, offre notifiche via email per le principali scadenze.

Circolare con un veicolo non sottoposto a revisione comporta, rispettivamente:

sanzione amministrativa da 173 a 694 euro;

sospensione dalla circolazione del veicolo fino a revisione effettuata.



Se si viene sorpresi a circolare con un veicolo sospeso, le conseguenze peggiorano significativamente:

sanzione da 1.842 a 7.369 euro;

fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Officine autorizzate

La modalità più semplice per effettuala revisione è rivolgersi a una qualsiasi tra le numerose officine autorizzate.

In termini pratici, è sufficiente consegnare al personale il libretto di circolazione. Al termine della revisione, sul libretto stesso verrà applicato un adesivo che certifica l'esito della procedura.

Motorizzazione civile

In alternativa, è possibile effettuare la revisione presso gli Uffici Provinciali della Motorizione Civile.

In questo caso è necessario prenotare la visita, compilare il modulo disponibile sul Portale dell'Automobista e versare la tariffa prevista tramite bollettino postale, o direttamente sul sito web.

Controlli effettuati

Revisione necessaria anche per i gas di scarico

Durante la revisione, vengono vericati diversi componenti fondamentali del veicolo, tra cui:

Freni

Impianto elettrico

Sospensioni

Pneumatici

Cinture di sicurezza

Emissioni dei gas di scarico.



Se il veicolo ha diversi anni e si teme una possibile bocciatura, è consigliabile effettuare una pre-revisione per individuare e correggere eventuali anomalie.

Esiti della revisione

Al termine della revisione, possono verificarsi i seguenti esiti:

Esito regolare : il veicolo superato la revisione senza problemi.

: il veicolo superato la revisione senza problemi. Ripetere revisione : il veicolo necessita di riparazioni e deve essere sottoposto a nuova revisione entro un mese.

: il veicolo necessita di riparazioni e deve essere sottoposto a nuova revisione entro un mese. Ripetere revisione – sospeso dalla circolazione: il veicolo può circolare solo per recarsi in officina o alla Motorizzazione per le necessarie riparazioni e la successiva revisione.



Nel 2025, i costi della revisione sono i seguenti:

Officine Autorizzate: 78,75 euro , così suddivisi: 54,95 euro per la revisione; 12,09 euro di IVA al 22%; 10,20 euro per diritti della Motorizzazione; 1,51 euro per diritti di incasso.

Motorizzazione Civile: 45,00 euro.



Aumenti in vista?

Circola l'indiscrezione riguardo un possibile aumento di 8,60 euro più IVA nel corso del 2025 o a partire dal 2026, aumento che porterebbe la tariffa a oltre quota 89 euro presso le officine autorizzate. Al momento, tuttavia, questo eventuale incremento non è ancora stato approvato.

