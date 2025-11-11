Nuova Audi RS Q5 non esiste, ma questa è la cosa che più le somiglia

Pesti i piedi perché supplichi un'Audi RS Q5 e Audi non riesce ad accontentarti? Oggi è il tuo giorno fortunato. Ti abbiamo trovato una Q5che non è una RS Q5, ma è la cosa che più si avvicina al mondo.
È stato facile. Abbiamo aperto il sito web di ABT Sportsline e la Q5 dei tuoi desideri è apparsa già nella prima schermata: quando è destino, è destino.
Audi SQ5 ABT (foto: www.abt-sportsline.com)
L'Audi SQ5 modificata dal tuner tedesco si distingue immediatamente per il pacchetto aerodinamico. Piuttosto sobrio, per gli standard ABT: splitter anteriore, diffusore posteriore in tinta, spoiler sul tetto.
Ciò che cattura davvero l'attenzione sono casomai i cerchi ABT Evo da 22 pollici in nero lucido. I 22 pollici sono una novità assoluta, in alternativa puoi scegliere i più introversi cerchi Sport GR da 20 pollici.
Al retrotreno, infine, terminali di scarico quadrupli in acciaio inossidabile con finitura nera opaca. Segni particolari: il diametro di 10 cm.
Audi SQ5 ABT: notare gli scarichi (foto: www.abt-sportsline.com)
All'interno, in assenza di fotografie, non dovrebbero segnalarsi particolari modifiche. Se non i tappetini personalizzati ABT e le luci di pozzanghera con marchio ABT.
Sotto il cofano, invece sì che ci sono modifiche. Il 3.0 TFSI V6 turbocompresso ora eroga 440 CV e 600 Nm di coppia. Fanno la bellezza di +72 CV e +50 Nm rispetto alla versione di serie, il tutto grazie al modulo elettronico prestazionale ABT Power S.
La potenza extra è abbinata a molle ribassate, che avvicinano la SQ5 al suolo fino a 45 mm: non sembra, adesso, una Q8 in miniatura?
Audi SQ5 ABT: 440 CV (foto: www.abt-sportsline.com)
Fatta eccezione per lo spoiler posteriore, il kit è compatibile sia con SQ5 SUV, sia con SQ5 Sportback.
ABT non ha comunicato i prezzi, quindi adesso a te la palla. Alza il telefono, scrivi una mail, insomma se il prodotto ti solletica passa all'azione!
