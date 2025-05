ABT Ur-Quattro 2025: il restomod tedesco da 523 CV che reinterpreta l'icona Audi

Scopri l'ABT Ur-Quattro 2025, il restomod in tiratura limitatissima dell'Audi Sport Quattro: specifiche, design, motore

Il tuner tedesco ABT ha presentato Audi Ur-Quattro, un restomod dell'esotica Audi Sport Quattro: l'auto che fornì la base per la Audi Sport Rally S1, vincitrice di svariate Pikes Peak Hill Climb Race, guidata dal plurititolato Walter Rohrl e dalla leggendaria Michéle Mouton.

Audi Ur-Quattro segue un filone particolarmente apprezzato di questi tempi, quello dei restomod. Dopo i rifacimenti della Lancia 037 a opera di Kimera, dell'Alfa Romeo GTA di Totem Automobili e molte altre, ABT ha lanciato la sua special in un evento esclusivo, con un colpo di teatro alla Steve Jobs: presentandola all'ultimo e mettendola in vendita la sera stessa.

ABT Ur-quattro, presentazione a sorpresa in stile Steve Jobs

Una carrozzeria in kevlar e carbonio per omaggiare la tradizione

La base estetica dell’ABT Ur-Quattro è il telaio originale che in Germania permette di registrare la vettura come storica. A vestirla, un bodykit interamente realizzato in kevlar e carbonio, con linee che richiamano l’Audi Sport Quattro.

Il cofano ventilato e le tre tipiche feritoie frontali Audi segnano immediatamente l’identità del modello, riportandoci d'un balzo ai ruggenti anni Ottanta.

Elementi estetici distintivi del restomod Audi Quattro ABT 2025

A completare l’aspetto aggressivo troviamo un alettone posteriore di grandi dimensioni, cerchi a cinque razze ultraleggeri e un nuovo splitter anteriore con griglia dedicata.

I passaruota allargati, fedeli alla tradizione Quattro, sono stati ulteriormente estesi per aumentare la presenza visiva su strada. La quale, diciamolo, non mancava neppure all'originale.

Roll-bar invisibile e sedili racing

All’interno, l’ABT Ur-Quattro monta un roll-bar invisibile perché integrato nella struttura, e sedili a guscio per migliorare la sicurezza e l’esperienza nella guida sportiva.

Gli interni saranno altamente personalizzabili su richiesta del cliente, anche se dettagli completi non sono stati ancora rivelati.

ABT Ur-quattro su strada

Potenza quasi doppia rispetto all’originale

Sotto il cofano troviamo un motore cinque cilindri turbo da 2,5 litri, capace di erogare 523 CV. Una potenza quasi doppia rispetto alla Sport Quattro stradale degli anni Ottanta, accreditata di 306 CV e 370 Nm.

Non è chiaro se il propulsore sia una versione rielaborata del vecchio 2,1 litri o se si tratti del motore attuale dell’Audi RS 3. Del resto ABT non ha ancora fornito una scheda tecnica dettagliata dell'auto.

Trazione integrale e freni ABS

Come da tradizione, la trazione integrale è confermata. Tra le novità tecniche c'è l’introduzione del sistema ABS, assente sul modello originale.

Nonostante sia stato proposto quasi a scatola chiusa, il restomod Audi Quattro ABT 2025 è stato un successo pressoché istantaneo, tanto che tutti gli esemplari sono stati venduti in sole tre ore

Il restomod Audi Quattro ABT 2025 è per pochi fortinati

La produzione dell’ABT Ur-Quattro sarà limitata a 30 unità. Inizialmente ne erano previste 25, ma la rapidità con cui sono state aggiudicate (e probabilmente la richiesta di quache cliente eccellente che non si poteva proprio scontentare) ha spinto ABT a realizzarne cinque in più.

La decisione di ampliare la produzione è stata presa dopo un rapido consulto con i primi 25 fortunati, che avrebbero potuto storcere il naso di fronte a una minore esclusività del loro nuovo acquisto.

Il prezzo dell'auto non è stato divulgato. Probabilmente lo conoscono solo i fortunati 30 acquirenti, ma di certo è uno di quei progetti che non puoi permetterti, se davvero ti interessa quanto costa.

Un progetto nato dalla passione personale

Il progetto è nato da un’idea del CEO Hans-Jürgen Abt, che l'ha sviluppato quasi in segreto insieme al direttore generale Thomas Biermaier e in collaborazione con LCE Performance sul Lago di Costanza.

Hans-Jürgen Abt ha descritto l’Ur-Quattro come “la prima auto del cuore”, sottolineando il valore simbolico di questa reinterpretazione.

ABT Ur-quattro, il restomod a tiratura limitata

Motore 5 cilindri turbo, 2.5 litri Potenza massima 523 CV Trazione Integrale permanente (quattro) Trasmissione Non specificata Materiali carrozzeria Kevlar e fibra di carbonio Telaio Originale Audi Sport Quattro (omologabile storica) Prestazioni Non dichiarate (velocità max e 0-100 km/h) ABS Sì (aggiunto rispetto al modello originale) Produzione 30 esemplari (tiratura limitata) Stato vendite Tutti venduti in 3 ore Personalizzazione Interni personalizzabili su richiesta Omologazione Targabile come auto storica (in Germania)

Quanti esemplari dell’ABT Ur-Quattro verranno prodotti?

Ne sono previsti 30, tutti già venduti. Avrebbero dovuto essere 25, ma l’alta richiesta ha convinto ABT a costruirne 5 in più.

Qual è la potenza del motore dell’ABT Ur-Quattro?

Il motore eroga 523 cavalli grazie a un cinque cilindri turbo da 2,5 litri.

Che tipo di trazione ha il nuovo ABT Ur-Quattro?

Mantiene la trazione integrale permanente, come l’originale.

Quali materiali sono usati per la carrozzeria?

Il bodykit è realizzato in carbonio e kevlar, materiale leggero e resistente.

Il modello è omologato per la strada?

Sebbene progettato per l’uso stradale, si tratta di un’auto altamente specializzata con caratteristiche da pista. La scocca originale consente in Germania di targarla come auto storica.

Cosa rende speciale questo restomod rispetto ad altri?

Il progetto unisce fedeltà storica, aggiornamenti tecnologici e una produzione artigianale molto limitata.

Visita la pagina ufficiale e scopri di più sulla ABT Ur-Quattro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/05/2025