I miti non muiono mai: Kimera EVO38, lunga vita alle gruppo B anni '80!

Tutti gli appassionati di auto sportive cresciuti negli anni '80 avranno ancora bene in mente le incredibili avventure delle scuderie italiane nel Gruppo B Rally. Ora, questa gloriosa eredità torna a vivere nella forma della Kimera EVO38, un discendente - non diretto - ma spiritualmente legato alle icone del passato. Dopo l'anteprima attraverso alcuni teaser, la EVO38 sarà finalmente svelata al Salone di Ginevra 2024, segnando il secondo capitolo della saga Kimera dopo la EVO37 (qui tutte le informazioni). La produzione sarà estremamente limitata, con soli 38 esemplari destinati a vedere la luce. L'obiettivo di questa vettura è chiaro: risvegliare le emozioni dimenticate, quelle stesse che facevano battere forte il cuore dei fan delle sue nobili progenitrici. Pertanto, la EVO38 è stata modellata con cura e dedizione, sia esteticamente sia tecnicamente, per richiamare lo spirito delle leggendarie auto da rally degli anni '80.

Kimera EVO038: la trazione è integrale

600 CV E TRAZIONE INTEGRALE Nonostante l'aggiunta della trazione integrale, l'obiettivo di Kimera Automobili è stato mantenere il peso della vettura vicino a quello della EVO37, attestandosi intorno ai 1.100 kg. Per raggiungere questo traguardo, è stato fatto ampio uso di materiali leggeri come la fibra di carbonio e il titanio, compensando così il peso aggiuntivo della trasmissione 4x4. Il motore è stato completamente rivisto per erogare una potenza di 600 CV, con una coppia massima di circa 580 Nm disponibile già ai bassi regimi. Maggiori dettagli sulle prestazioni saranno comunque rivelati durante il Salone di Ginevra (qui le informazioni), ma è già noto che sarà disponibile un'opzione per un turbo a scarico diretto. Inoltre, mentre attualmente la vettura è dotata di un cambio manuale a sei marce, Kimera sta lavorando per offrire anche una versione con cambio sequenziale elettro-attuato a innesti frontali, per soddisfare le esigenze dei piloti più esigenti.

Kimera EVO038: il cambio potrà essere anche automatico

TECNICAMENTE COME UNA MACCHINA DA RALLY La sua configurazione di sospensioni prevede l'ammortizzatore centrale e le molle laterali tipiche delle auto da rally anni '80, mentre l'avanzato schema delle sospensioni all'anteriore incorpora ammortizzatori push road. Ma ciò che distingue la EVO38 dalle sue antenate è - appunto - la trazione integrale (le ''vere'' auto da competizione erano posteriori), gestita attraverso un sistema moderno e sofisticato di controllo elettroidraulico dei differenziali, simile a quello delle World Rally Car del primo decennio del 2000. Questa innovativa tecnologia consente al pilota di regolare la distribuzione della potenza tra l'avantreno e il retrotreno direttamente dall'abitacolo, offrendo un controllo puntuale del comportamento della vettura su diverse superfici e condizioni di guida. Inoltre, è possibile modificare la taratura delle sospensioni e regolare l'altezza da terra attraverso comandi al volante, rendendo la EVO38 altamente adattabile a varie situazioni, che sia su pista, su terreni sconnessi o su strade non asfaltate. Per quanto riguarda il prezzo, Kimera Automobili non ha comunicato nulla di concreto, ma è facile aspettarsi una cifra vicina ai 500 mila euro.