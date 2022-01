Kimera EVO37 si veste per il rally di Monte Carlo

L'abbiamo vista cimentarsi sul tracciato del Festival of Speed di Goodwood e oggi la Kimera EVO37 - restomod, anzi recreation in chiave moderna della mitica Lancia Rally 037 - si è presentata al Rally di Monte Carlo per lo shakedown di apertura. La livrea è quella che vedete nelle foto: nata per celebrare i 150 anni di Pirelli. Non a caso a bordo dell'auto, sull'asfalto monegasco, l'equipaggio era composto da Mario Isola, Head of Motorsport di Pirelli, e dal Campione del Mondo Rally 2003 Petter Solberg. Successivamente, la EVO37 è stata esposta nella Piazza del Casino del Principato di Monaco dove rimarrà durante i tre giorni della competizione.

Kimera EVO37 in livrea Pirelli per il Rally di Monte Carlo, vista laterale

VEDI ANCHE

LA TECNICA Trazione posteriore, 500 CV e 550 Nm espressi da un due litri a doppia sovralimentazione (turbo e volumetrico), la Kimera EVO37 nasce dall'impegno di Luca Betti, fondatore di Kimera Automobili, già Campione Intercontinentale e Vice-Campione Europeo Rally. Collaudatore della factory di Cuneo è il leggendario Miki Biasion, Campione del Mondo Rally 1988-1989. Claudio Lombardi, storico progettista in seno al team Martini Racing, ha reingegnerizzato il motore (qui un approfondimento sulla meccanica). La serie è limitata a 37 esemplari: la maggior parte dei quali già venduti alla bella cifra di 480.000 euro.

Kimera EVO37 in livrea Pirelli per il Rally di Monte Carlo, vista 3/4 anteriore

LE PAROLE DEL BOSS “Sono veramente orgoglioso di portare al Rally di Monte-Carlo la EVO37 di Kimera Automobili, 40 anni dopo la nascita della 037, sulle strade in cui sono state scritte le più belle pagine del Motorsport e che hanno ispirato tutto il nostro lavoro'', dice Luca Betti, che al ''Monte'' ha colto uno dei suoi più prestigiosi successi. ''Farlo insieme a Pirelli e celebrare così i 150 anni dell’attività di questo eccezionale brand italiano, è qualcosa che mi rende estremamente onorato e riconoscente a chi rende questa azienda una delle eccellenze italiane nel mondo. Non vedo l’ora di ammirare e sentire la EVO37 in prova speciale, 40 anni dopo: sarà un’emozione da pelle d’oca!”