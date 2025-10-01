"Baby" Audi in vista: nuova Audi A2 o Q2 e-tron? Cosa sappiamo

Le foto in incognito del nuovo mini SUV elettrico 2027. Che rimpiazza Q2, che somiglia ad A2 e che ha un cugino di nome VW ID. Cross

Preferenza per Audi A2 e-tron, con Audi Q2 e-tron come riserva. Scambia pure la vocale per la consonante, il succo ha sempre lo stesso sapore.

Un antico proverbio recita che nella botte piccola c'è il vino buono e gli antichi proverbi, anche in un'epoca a forte trazione futuristica, al Signore dei Quattro Anelli risuonano saggi.

Il prototipo che il nostro fotografo spia sulle Alpi austriache immortala da vicino è proprio un'Audi molto piccola, ma molto attesa (proprio perché è piccola, quindi si spera anche accessibile alle masse).

Audi A2 e-tron, le nostre foto spia

Baby SUV

La silhouette di nuova Audi A2, o Audi Q2 e-tron che dir si voglia, è quella di un urban crossover: le dimensioni sono contenute (circa 4 metri?), ma l'altezza da terra è maggiore rispetto a una compatta tradizionale.

Il cofano anteriore è breve, il portellone posteriore ha forme un pelo insolite: a ben guardare, da ogni angolazione, proporzioni che (in parte) ricordano proprio ''vecchia'' Audi A2.

Nuova Audi A2 e-tron: reminiscenza di vecchia Audi A2

Misure a parte, le foto spia rivelano qualche dettaglio. Tipo i fari anteriori divisi in due sezioni, con quelli principali integrati nel frontale, ai lati di una griglia completamente chiusa, e una fascia superiore dotata di tecnologia OLED per le luci diurne, con motivi grafici (presumibilmente) personalizzabili.

Audi A2/Q2 e-tron: si scorgono i fari anteriori

Tabella di marcia

La sostituta in pectore di Audi Q2, modello prossimo all'addio, si dice sarà lanciata sul mercato europeo a metà del 2027 e sarà la più piccina tra le Audi a propulsione full electric.

Audi A2/Q2 e-tron si basa sulla piattaforma “MEB Entry”, come altri modelli di piccola taglia del Gruppo Volkswagen. Tra le quali, nuove VW ID. Polo e VW ID. Cross.

Volkswagen ID. Cross Concept, parente stretto di Audi A2 e-tron

MEB Entry significa trazione anteriore di base e trazione integrale ''quattro'' in opzione, quindi versioni con uno e due motori elettrici, potenze fino a 400 CV e batterie di capacità progressiva, fino a 500 km di autonomia recuperabili velocemente da colonnina fast charge.

A presto per nuove rivelazioni.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/10/2025