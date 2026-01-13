ERRATA CORRIGE: il record del mondo sullo 0-100 è suo... adesso. Video

Deve averci letto e deve essersi risentita. Pochi giorni fa, pubblicavamo la classifica delle auto più fulminee al mondo e ci eravamo scordati di lei, Chevy Corvette ZR1X.

No, non è che ci siamo sbagliati: è che General Motors, del primato di Corvette, non ne aveva ancora parlato. Lo fa solo adesso, anche se il record risale ad ottobre.

Non poteva anticipare la notizia di tre giorni, e risparmiarci un po' di extra lavoro? (dài, per lei gli straordinari si sopportano).

Quindi: la notizia è che Chevrolet Corvette ZR1X entra ufficialmente nella leggenda della velocità dallo sprint, sfondando ogni aspettativa per un’auto a combustione - o meglio, ibrida - ad altissime prestazioni.

Frutto della più audace ingegneria americana, la ZR1X combina un V8 twin-turbo da 5,5 litri con un motore elettrico sull’asse anteriore, per una potenza complessiva che supera i 1.250 cavalli. Performance da fantascienza:

0-100 km/h in 1,68 secondi , un’accelerazione ipergalattica, roba da farti dimenticare la legge di gravità e anche quella dei limiti stradali;



in , un’accelerazione ipergalattica, roba da farti dimenticare la legge di gravità e anche quella dei limiti stradali; ¼ di miglio in 8,675 secondi, un crono che fa impallidire fior di nomi altisonanti nel mondo delle supercar.



Corvette ZR1X completa il quarto di miglio sotto i 9 secondi (sai che significa?)

GM sottolinea che la ZR1X del record in questione, registrato presso l'US 131 Motorsports Park di Martin, nel Michigan, adottava il motore di serie (alimentato da benzina di serie), ma anche aerodinamica di serie, pneumatici Michelin Pilot Sport 4S di serie e cerchi in fibra di carbonio (opzionali, quelli).

Per riuscire nell'impresa, l'ingegnere di sviluppo e collaudatore Corvette Stefan Frick ha integrato la funzione Custom Launch Control, che consente di raggiungere il livello ottimale di slittamento delle ruote in partenza.

Corvette ZR1X: 0-100 km/h in 1,68 sec.

Prezzo della Corvette del record: circa 210 mila dollari. Hypercar elettriche dai prezzi folli: ora siete avvisate. E superate.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/01/2026