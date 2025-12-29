Ferrari 296 vs Corvette ZR1, il confronto lascia a bocca aperta

Da una parte una supercar che punta tutto sulle prestazioni, dall’altra un’icona che vende anche stile, immagine e lifestyle. Sul quarto di miglio, però, lo status non conta nulla e la Chevrolet Corvette ZR1 le suona alla Ferrari 296 GTB. Guarda qui sotto il video dal canale YouTube di DragTimes.
Corvette vs Ferrari: la tecnica a confronto
Entrambe a trazione posteriore e dotate di un cambio a doppia frizione e 8 rapporti, le due supercar adottano soluzioni molto diverse quanto a powertrain.
La Corvette ZR1 rappresenta il vertice assoluto della generazione C8. Scarica a terra ben 1.064 CV, cioè 244 cavalli in più rispetto alla 296 GTB, grazie al suo tradizionalissimo V8 biturbo da 5,5 litri privo di qualsiasi elettrificazione. Coppia massima? 1.123 Nm.
La Ferrari (qui sopra la nostra prova in video) risponde con una soluzione più raffinata: V6 3.0 biturbo plug-in hybrid, per un totale di 820 CV e 740 Nm. Nonostante la batteria del sistema ibrido, la 296 GTB pesa meno della Corvette (1.584 kg vs 1.717 kg pronto gara), ma sulla drag strip questo vantaggio non è bastato.
Lato prezzi, il confronto non si pone proprio, almeno in Italia, dove la Corvette ZR1, importata da Cavauto, non ha ancora un prezzo ufficiale. Discorso diverso negli USA, dove l'americana gioca in casa e parte da circa 185.000 dollari, mentre la Rossa attacca a 350.000 dollari.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|296 GTB 3.0 V6 Turbo
|663 / 488
|275.110 €
|296 GTS 3.0 V6 Turbo
|663 / 488
|320.000 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ferrari 296 visita la pagina della scheda di listino.