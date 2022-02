Adam Driver sarà Enzo Ferrari nel biopic sul Drake

Dopo una sfilza infinita di conferme e smentite, il regista Michael Mann e la STX Entertainment annunciano che sarà il 39enne Adam Driver a impersonare Enzo Ferrari nel bipic dedicato al mitico Drake. La pellicola si ispira al libro del giornalista Brock Yates; Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine. Driver subentra a Hugh Jackman, scelto a sua volta come rimpiazzo dopo la rinuncia di Christian Bale. L’attore statunitense - noto soprattutto per la sua interpretazione di Kylo Ren nella trilogia di Star Wars - ha collaborato di recente con Ridley Scott e Matt Damon nel kolossal The Last Duel, recitando inoltre al fianco di Lady Gaga in House of Gucci. La pellicola racconterà l’epopea del fondatore della Casa di Maranello, nel cast anche Penélope Cruz (nel ruolo della moglie Laura Garello) e Shailene Woodley in quello della compagna Lina Lardi.

Ferrari alla Mille Miglia del 1957

UN ANNO CRUCIALE Michael Mann eredita la sceneggiatura del compianto Troy Kennedy-Martin (il regista di The Italian Job). La storia ruota attorno alla Mille Miglia del 1957, un anno fondamentale per le sorti della Scuderia e del suo fondatore. Fu proprio in quel fatidico 1957 che si consumò infatti la Tragedia di Guidizzolo, un incidente funesto che segnò la fine della storica corsa nella sua forma originaria. Ma il ’57 fu anche un anno sentimentalmente ''turbolento'' per il Drake, con la fine del matrimonio con la moglie Laura Garello. Le riprese inizieranno la prossima primavera nei luoghi dove si è consacrata la leggenda Ferrari. ''Poter avere con me questi straordinari artisti e riportare in vita questi iconici personaggi nell’area di Modena e dell’Emilia Romagna è un sogno che finalmente si avvera'', sono state le parole di un soddisfatto Michael Mann.

