TRATTA DA UN VIDEOGAME Sia chiaro, quello che vedrete nel video qui sotto non è il dragster più veloce del mondo, né l'unico ad avere sotto il cofano il motore a turbina: si tratta invece della replica nel mondo reale di un veicolo iconico, entrato di prepotenza nella cultura pop, ossia la Fireforce 3 Jet tratta dal videogame GTA 5.

DI COSA È CAPACE Nel gioco, l'auto si compra da Warstock Cache & Carry per 3.750.000 dollari e ha una - ridicola - velocità massima di 236 km/h. Ridicola perché quella che vedete nel filmato tratto da YouTube raggiunge i 540 km/h e in particolare accelera da 0 a 440 km/h in appena 5,88 secondi: il tempo che le serve per coprire il famoso quarto di miglio. Roba che Toretto scansati proprio!

QUANTO BEVE? Il motore a turbina Pratt & Whitney J60 non viene da un jet, ma da un elicottero: un Sikorsky Skycrane. Produce una spinta di 2.500 kg, con un peso di 800 kg. E beve? Più della nazionale irlandese di Rugby: circa 100 litri per ciascuno sprint. Ma qui non stiamo parlando di birra, ovviamente.

A CONFRONTO CON LA SKYLINE Ma non lasciatevi impressionare dalle fiamme che vedrete uscire dall'ugello di scarico: lo spunto da fermo non è poi così formidabile. Per capirlo vi basti pensare che una pompatissima, ma tradizionale, Nissan Skyline ha di recente coperto il quarto di miglio in 6''57, con una velocità finale di appena - si fa per dire - 336 km/h. Circa 7 decimi di secondo in più con 100 km/h in meno sono una differenza meno marcata di quello che ci si potrebbe aspettare rispetto all'auto-razzo, no?