Record in slow motion: la Ligier JS50 conquista il Nürburgring... con calma

Alcuni record celebrano la velocità e noi appassionati restiamo ammaliati da tanta profusione di potenza e tecnologia messe alla frusta con tentativi sempre più estremi.

Primato di lentezza sulla Nordschleife

Ma altri record sono fatti per stupire… al contrario, mettendo la lentezza come obiettivo primario della prova. La Ligier JS50 (leggi la prova di Ligier JS50) ha conquistato quest’ultimo, stabilendo il giro più lento di sempre sul celebre circuito tedesco del Nürburgring. La microcar francese, nata dalla tradizione del marchio ex Formula 1, ha completato il percorso in 28 minuti e 26 secondi.

Ligier JS50: la microcar francese al ''Green Hell'' per il record di lentezza sul giro

Ligier JS50: microcar più urban che sport

La JS50 è un quadriciclo a due porte dotato di soli 8,2 CV per 27 Nm di coppia massima e di una velocità massima limitata a 45 km/h. In Italia, può essere guidata dai 14 anni con patente AM.

La sua struttura compatta e poco intimidatoria la rende perfetta per la città, ma il Nürburgring ha trasformato ogni curva in una prova di pazienza e precisione.

Ligier JS50: potenza di 8,0 CV e velocità di 45 km/h per il record di lentezza sulla Nordschleife

L’esperimento sul circuito

Due intraprendenti giornalisti francesi hanno guidato la Ligier JS50 con motore monocilindrico Diesel da Parigi al circuito tedesco. Dopodiché si sono cimentati fra i cordoli del celebre ''Green Hell'' segnando il nuovo primato di lentezza.

Per confronto, il precedente giro più lento era di 16 minuti e 1 secondo, registrato da una Trabant P50 nel 1960. All’opposto, la Mercedes-AMG One detiene il primato con 6 minuti e 29 secondi.

Ligier JS50: i due audaci giornalisti francesi che hanno portato a termine il tentativo di record

Le versioni elettriche

Non solo diesel: Ligier (guarda la homepage di Ligier Italia) ha portato anche due varianti elettriche JS50. La L6e, con lo stesso limite di 45 km/h, ha completato il giro in 27 minuti e 56 secondi. La L7e, più potente e capace di 75 km/h, ha migliorato il tempo a 19 minuti e 53 secondi, dimostrando che anche la lentezza può essere “competitiva” nel suo contesto.

Edizione speciale Ultimate Racing Experience

Per celebrare il record, Ligier JS50 Ultimate Racing Experience sarà venduta in Europa nel 2026. La versione speciale presenta verniciatura tricolore, cerchi neri da 16 pollici con pneumatici Nankang RC, dettagli interni personalizzati e adesivi celebrativi sul cruscotto.Interni e volante sfoggiano finiture blu coordinate, con Alcantara e cinture di sicurezza dedicate.

Ligier JS50: una versione speciale con colori e interni esclusivi per celebrare il record

Ligier JS50: un primato a modo suo

Insomma, tra versioni diesel ed elettriche, la Ligier JS50 ha conquistato un posto nel libro dei record al Nürburgring, trasformando la pazienza e l’autoironia in un vero record automobilistico.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/01/2026