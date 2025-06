Nuova Ligier JS50: la microcar diesel Euro 5+ sfida la città

Le microcar, che nel segmento accolgono i quadricicli leggeri L6 e pesanti L7 guidabili con patente AM o B1, sono una categoria di veicoli che ha preso un bell’abbrivio negli ultimi anni (leggi la guida all'acquisto microcar 2025). Vuoi per praticità, vuoi per costi di gestione ridotti rispetto a un’auto, vuoi per mille altri motivi, di microcar nelle città se ne vedono sempre di più, soprattutto nel sud Italia (leggi la prova della microcar Desner Y300).

Nuova Ligier JS50 Revo D+: la prova della microcar con motore Diesel Euro 5+

Ligierè un costruttore francese che ha creduto fin da subito in questo settore e oggi vanta una gamma articolata e all’avanguardia, con l'ambizione di piazzarsi al vertice di questo segmento. Pensate che vanta oltre 550 punti vendita in Europa (di cui 180 in Italia) e nel 2024 la produzione ha raggiunto i 15.000 veicoli fra quadricicli leggeri e pesanti. E se oggi i modelli elettrici sono molto gettonati grazie a esempi come la Citroen AMi o la Fiat Topolino (leggi la prova della Fiat Topolino), ricordiamo che i piccoli Diesel hanno trovato la loro dimensione negli anni proprio sotto la scocca delle microcar come le Ligier.

Nuova Ligier JS50 Revo D+: quadriciclo leggero L6 con velocità massima di 45 km/h

Con l’arrivo a gennaio 2025 della normativa Euro 5+, i tecnici Ligier hanno sviluppato Revo D+, un nuovo motore che soddisfa i requisiti imposti dalla più restrittiva legge sull’inquinamento. Questa unità equipaggia la rinnovata gamma Ligier, inclusa la nuova JS50, fermo restando la disponibilità delle gemelle BEV. Ma come va la microcar Ligier equipaggiata con il piccolo monocilindrico a gasolio di 500 cc? Ecco la sintesi di una giornata trascorsa fra città e strade extraurbane.

Innanzitutto, JS50 guarda anche al look poiché uno degli obiettivi è di piacere ai giovani che amano più il volante del manubrio. Quindi, trovo uno stile prettamente automobilistico anche se in taglia extra-small.

Nuova Ligier JS50 Revo D+: misura appena 2,97 metri e l'agilità nel traffico è la sua arma

Tanta tecnologia racchiusa in tre metri

In 2,97 metri di lunghezza per uno e mezzo di larghezza e altezza abbiamo un’impronta moderna con un frontale elaborato grazie ad affilati fari a LED, cerchi in lega leggera da 14” a 16” e linee per certi versi muscolose. Lo stile è stato del tutto rinnovato rispetto alla versione uscente e oggi è più audace e piacevole, in linea con i gusti dei giovanissimi.

Dentro, la legge impone due posti e la microcar Ligier sfrutta fino all’ultimo centimetro lo spazio a disposizione per far accomodare guidatore, passeggero e bagagli con un vano che arriva a ben 471 litri.

Nuova Ligier JS50 Revo D+: dettaglio del nuovo look con fari fulle LED affilati

Microcar Ligier: tanti accessori di serie

L’abitacolo ricalca quello di automobili “normali” con sedili dal profilo sportivo ma confortevoli, rivestimenti e accoppiamenti robusti (praticamente tutti gli elementi sono in plastica rigida) e precisi, un cruscotto digitale, il display da 10” per l’infotainment, che supporta Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica wireless per lo smartphone.

Inoltre, in optional oppure di serie a seconda delle versioni, sono abbinati al motore diesel alcuni equipaggiamenti esclusivi per le minicar come il servosterzo elettrico, il climatizzatore e la funzione Easy Park per posteggiare senza agire sull’acceleratore. Queste caratteristiche alzano il livello del piacere di guida, naturalmente in combinazione con l’inedito motore a gasolio.

Nuova Ligier JS50 Revo D+: l'abitacolo di stampo ''automobilistico'' della microcar francese

Il Diesel REVO D+ è stato sviluppato con tre principali obiettivi:

• migliorare la combustione

• ottimizzare la domanda di potenza

• trattare i gas di scarico

Un Common rail da 1.000 bar

Il tutto attraverso un’attenta progettazione, che ha portato a una pressione del common rail di 1.000 bar con iniezioni di carburante multiple, l’adozione di una farfalla a controllo elettronico sull'aspirazione e la rigenerazione del filtro antiparticolato, che avviene avvisando anche il guidatore con una spia sul cruscotto.

Inoltre, una precisa calibrazione del variatore e un alternatore intelligente migliorano la fluidità della guida e le accelerazioni, soprattutto la risposta in salita e l'avviamento a freddo.

Nuova Ligier JS50 Revo D+: il monocilindrico Diesel di 500 cc per 8,2 CV con cambio CVT

Infine, per ridurre le emissioni inquinanti, la nuova Ligier è equipaggiata con il sistema EATS (Exhaust After Treatment System), che integra:

• catalizzatore di ossidazione (DOC)

• filtro antiparticolato (DPF)

• sistema SCR con AdBlue (serbatoio da 5 litri)

Il motore REVO D+ promette di essere più brillante e potente, ma anche più pulito ed efficiente:

• rispetto al precedente motore Euro 5 DCI, le emissioni di NOx sono state ridotte di 16 volte

• il particolato è diminuito di 5 volte

• consumi di gasolio di soli 3,0 litri/100 km nel ciclo WMTC

Nuova Ligier JS50 Revo D+: la microcar sulla catena di montaggio

Alimentazione gasolio Cilindrata 499,8 cc Potenza 6 kW (8,2 CV) da 2.200 giri/min Coppia 27 Nm da 2.000 a 2.700 giri/min Consumi 3,0 litri/100 km (ciclo WMTC) Emissioni CO2 78 g/km Serbatoio carburante 17 litri Serbatoio AdBlue 5 litri

Una scheda tecnica di rilievo per il segmento delle microcar, che si traduce in una guida piacevole e fluida, pur con qualche vibrazione causata dal monocilindrico di 500 cc, ma inferiore alla concorrenti secondo Ligier e con un feeling al volante quasi inaspettato.

Il motore da 8,2 CV/2.200 giri e 27 Nm/2.000-2.700 giri di coppia massima offre una discreta vivacità. Bene anche il comfort, ovviamente in relazione al tipo di veicolo.Lo sterzo è piuttosto diretto, le sospensioni filtrano quasi tutti i colpi e solo la stabilità può mettere un po’ in apprensione, ma unicamente forzando le azioni sullo sterzo in maniera innaturale.

Nuova Ligier JS50 Revo D+: molto reattiva ai comandi dello sterzo e dei freni

Molto agile, ogni tanto anche... troppo

Un veicolo di così piccole dimensioni e dal passo tanto corto è super reattivo a ogni azione sul volante, per esempio nei veloci cambi di direzione. Poco male, è sufficiente prendere le misure per tornare a una guida tranquilla e, soprattutto, sicura. Nel traffico o in parcheggio è un gioco da ragazzi sgusciare fra le auto o trovare un posto che potrebbe andare bene si e no a una motocicletta.

Nuova Ligier JS50 Revo D+: i sedili dal profilo sportivo ma confortevoli

Microcar Ligier: quale è il livello di sicurezza?

Inoltre, alla voce sicurezza Ligier equipaggia la JS50 con accessori importanti come l'energico impianto frenante con quattro dischi (unica nel suo segmento), la doppia spazzola tergiscristallo, il tergilunotto e la telecamera posteriore.

Microcar Ligier: anche in variante BEV

Ma in un’ottica “green” le microcar Ligier sono disponibili anche con motore elettrico da 6 kW. In questo caso troviamo batterie da 8,3 o 12,4 kWh ricaricabili da una presa standard a 220V per un’autonomia di 123 oppure fino a 192 km. Proprio come le auto elettriche tradizionali, promette una guida più scattante nei primi metri e più confortevole grazie alla minore rumorosità. La velocità massima è di 75 km/h poiché l'omologazione e come quadriciclo pesante L7.

Nuova Ligier JS50 Revo D+: la versione EV è omologata quadriciclo pesante L7

Microcar Ligier BEV: alternativa elettrica all’automobile?

Con l’alimentazione elettrica, le nuove Ligier sottolineano i vantaggi di una mobilità sostenibile, ideale per chi vive in città e desidera un mezzo di trasporto ecologico, pratico e alternativo.

Nuova Ligier JS50 Revo D+: tutte le microcar francesi schierate prima del test drive

La gamma Ligier JS50 Revo D+ è disponibile nei quattro allestimenti Select, Elite, Elite Confort e Ultimate. Il listino attacca a 14.990 euro per chiudere a 19.990 euro. Per le versioni elettriche si parte da 16.390 euro e si chiude a 24.990 euro in funzione di allestimento e capacità della batteria. (qui, il listino completo di Ligier).

Voi cosa ne pensate delle nuove microcar Diesel (ed elettriche) di Ligier? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/06/2025