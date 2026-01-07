L'hypercar cinese dallo 0-100 in 1,8 sec. Ma è record? La Top 10

Ne avrai sentito parlare, se bazzichi i siti web di auto e tecnologia. Avrai saputo che al CES 2026 di Las Vegas un marchio cinese che di solito aspira polvere (letteralmente) ha deciso di aspirare anche… record di accelerazione.

Noto soprattutto per aspirapolvere intelligenti, Dreame ha tolto i veli alla sua prima EV super sportiva, Kosmera Nebula 1, un’auto ancora molto ''concettuale'' (degli interni, non c'è traccia) che sembra uscita da una rivalutazione molto ambiziosa di come dovrebbe essere una supercar (da fuori).

Abbandonati i riferimenti troppo diretti alla Bugatti, il design finale spinge l’occhio più verso Ferrari e Lotus, con profili fendenti, quattro porte e un’aerodinamica che grida “pistaaaaaaa”.

Kosmera Nebula 1, l'hypercar cinese ''missile''

Effetti speciali visivi a parte, a far girare la testa sarebbero soprattutto i numeri sotto il cofano:

quattro motori elettrici

1.876 CV

da 0 a 100 km/h in 1,8 secondi



Sì, hai letto bene: se parti da fermo col piede piantato, prima che ve te rendi conto sei già in tripla cifra, sul tachimetro e forse anche sul verbale della polizia.

Questi dati la piazzano allo stesso livello di hyper‐EV super estreme come Rimac Nevera e Pininfarina Battista: nemmeno ghepardi a quattro ruote come Porsche Taycan Turbo GT e Tesla Model S Plaid tengono il passo.

Nebula 1 è molto più veloce anche di Taycan Turbo GT (sulla carta)

Nebula 1 resta dunque un prototipo, anche se Dreame promette che la produzione inizierà entro il 2026 (a Berlino, dove c'è la Gigafactory di Tesla: un caso?).

Metti che entri sul mercato per davvero: sarebbe la supercar più veloce del mondo... o no?

Accelerazione 0-100 km/h: la Top 10

Visto che siamo entrati in argomento, ecco una classifica delle accelerate più folli in produzione, basata sui dati più recenti disponibili.

Dodge Challeger SRT, l'auto di serie più veloce al mondo

Nota bene: i valori dichiarati possono variare leggermente tra test indipendenti e dati forniti dai Costruttori, ma questa classifica dà un’idea generale delle prestazioni reali raggiunte da modelli di serie, o molto vicini alla produzione reale.

La morale è che Kosmera Nebula 1 dimostra come anche le aziende “non tradizionali” dell’automotive possano entrare nel grande gioco delle supercar elettriche con numeri da capogiro.

Che poi l'emozione non si possa misurare solo in numeri, beh, questa è un'altra storia...

