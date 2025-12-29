Dreame esce dalla… nebbia: l’hypercar s’ispira alla Bugatti Brouillard

Il brand asiatico di elettronica aggiorna il suo progetto: design ispirato alla Bugatti costruita in esemplare unico e debutto atteso al CES di Las Vegas

Il marchio cinese di elettronica Dreame ha attirato grande attenzione su di sé mostrando le immagini di una coupé a quattro porte dal design sorprendentemente vicino a quello di una celebre hypercar Bugatti (guarda la hypercar cinese ispirata alla Bugatti).

L’hypercar si aggiorna, ma l’ispirazione resta chiara

A pochi giorni dal debutto ufficiale al CES di Las Vegas, (guarda la homepage del CES) l’azienda torna a far parlare di sé pubblicando nuove immagini del progetto, che sembrano segnare un’evoluzione stilistica ben precisa.

Hypercar Dreame: dettaglio sul frontale con i fari a LED segmentati simili alla Bugatti Brouillard

Dalla Chiron alla Bugatti Brouillard

Se le prime anticipazioni ricordavano apertamente la Bugatti Chiron, l’ultima interpretazione appare invece più vicina alla Bugatti Brouillard, versione coupé one-off derivata dalla Mistral del 2022 (guarda la Bugatti Brouillard). Entrambe condividono la base tecnica della Chiron, ma con soluzioni di design specifiche, alcune delle quali sono state chiaramente riprese anche dai cinesi di Dreame.

Le immagini più recenti della cinese non mostrano il frontale, lasciando in dubbio la presenza della tipica griglia a ferro di cavallo. Tuttavia, le luci diurne segmentate richiamano da vicino quelle della Brouillard, così come la livrea verde metallizzata abbinata alle parti inferiori nere, un dettaglio difficilmente casuale.

Hypercar Dreame: il posteriore si discosta dalla Bugatti Brouillard grazie a fari e ala fissa

Linee riviste e differenze sostanziali

Altro elemento in comune include la sostituzione della grande firma laterale a “C” della Chiron con una nervatura più sottile che attraversa le portiere. Nel complesso, il nuovo progetto Dreame appare meno simile a un clone diretto (con tutte le conseguenze del caso) e introduce differenze evidenti al posteriore, dove spiccano gruppi ottici ridisegnati e uno spoiler imbullonato anziché integrato.

Resta la configurazione a quattro porte, che avvicina questa hypercar più a una Porsche Taycan (leggi la prova di Porsche Taycan Turbo S) che a qualsiasi Bugatti tradizionale.

Prestazioni e strategia futura

Non ci sono ancora dati ufficiali, ma secondo i media cinesi si parla di oltre 1.000 CV di potenza, raffreddamento a liquido della trasmissione elettrica e uno 0-100 km/h in circa 1,8 secondi.

Un’altra notizia è che la futura hypercar cinese potrebbe non essere solamente elettrica ma sono al vaglio anche soluzioni ibride con range extender.

Il modello, ancora senza nome, rientra nel piano Starry Sky di Dreame Auto, con produzione prevista per il 2027 e una strategia che punta su hypercar ad alte prestazioni e grandi veicoli di lusso.

Hypercar Dreame: i primi rendering ci mostravano una forte somiglianza con la Bugatti Chiron

Chiara evoluzione dei modelli precedenti

Per mettere in prospettiva l'evoluzione del design, vi mostriamo qui sopra un’immagine, ma anche una piccola galleria di rendering precedenti di Dreame. Le versioni di qualche mese fa offrono una chiara visione di quanto sia avanzato il progetto e di come sia stato rielaborato. Voi cosa ne pensate di questa nuova hypercar cinese. Diteci la vostra.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/12/2025